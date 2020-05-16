Медицинский центр министерства обороны построили за 49 дней в Бурятии для борьбы с коронавирусом

Накануне в Бурятии открыли новый специализированный медицинский центр министерства обороны, который будет предназначен специально для лечения больных с коронавирусом. Причем, построили его в рекордно короткие сроки - за 49 дней! Всего такие больницы построили в 16 городах России. В общей сложности они смогут принять 1600 пациентов с COVID-19. При этом помощь там будут оказывать не только военным, но и обычным пациентам.

"Медицинский центр, расположенный в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, рассчитан на 60 коек для больных коронавирусом, которых будут размещать в изолированных боксах, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. - Также в нем есть отдельный бокс для интенсивной терапии и отделения для приема, обследования и выписки пациентов".

Площадь нового госпиталя составляет более 5 тысяч квадратных метров. Он оснащен самым современным медицинским оборудованием, а персонал прошел обучение по оказанию высококвалифицированной помощи пациентам с COVID-19. Всего в медицинском учреждении будут трудиться 25 врачей, 50 медсестер и 40 санитаров. Жить они будут в той же больнице - специально для них оборудовали комфортабельные палаты с отдельными санузлами и душевыми.

"Всего на территории республики подготовлено 797 коек для больных коронавирусом при нормативе в 493, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - А объем тестирования на COVID-19 - в 3 раза больше минимальных нормативов. Из более чем 800 заболевших 93 процента медики выявили из числа тех, кто контактировал с зараженными".

Напомним, по состоянию на утро 16 мая в республике зафиксировано 892 случая заражения COVID-19. У половины пациентов болезнь протекает в средней или легкой форме, еще у 39 процентов она и вовсе проходит бессимптомно. 300 человек уже полностью выздоровели и выписались из больниц. Жертв COVID-19 в республике по-прежнему 6.

С начала периода распространения коронавируса в Бурятии обследовали 62 340 человек. Тестирования на COVID 19 проводят в центре гигиены и эпидемиологии и в 4 медицинских учреждениях республики. За сутки 16 мая там исследовали материалы 3283 жителей региона.