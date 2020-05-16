2020-05-16T13:33:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Онкодиспансер в Забайкальском крае закрыли после обнаружения 66 пациентов с коронавирусом

Тем онкобольным, которым нужно было попасть на обследование или получить необходимое лечение, придется остаться дома
Анна ПОПОВА
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Онкодиспансер в Забайкальском крае закрыли после обнаружения 66 пациентов с коронавирусомОнкодиспансер в Забайкальском крае закрыли после обнаружения 66 пациентов с коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Онкологическим больным из Забайкальского края придется отложить курс лечения в специализированном диспансере и остаться дома. Все потому, что в медицинском учреждении произошла вспышка заболевания коронавирусом - такой диагноз там поставили сразу 66 пациентам.

"Всего были обследованы более 360 человек, и у 66 из них был выявлен COVID-19, - сообщили в пресс-службе минздрава Забайкальского края. - Поэтому по рекомендации главного санитарного врача региона больницу временно закрыли на карантин. На данный момент дезинфекцию всех отделений уже провели".

Всех пациентов с подтвержденным коронавирусом отправили на лечение в моностационар первой городской больницы в Чите. А за теми онкобольными, которые уже разъехались по домам и могли контактировать с зараженными, наблюдают медики. При малейшем ухудшении самочувствия их госпитализируют. А вот тем, кому в ближайшее время нужно было ехать в стационар из других районов Забайкалья, чтобы пройти обследование или получить жизненно необходимое лечение, придется остаться дома.

"Получить ответы на вопросы о получении лекарств и проконсультироваться со специалистами можно будет, позвонив в медицинское учреждение. Также работает горячая линия минздрава Забайкальского края", специалисты которой принимают заявки граждан, - уточнили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на утро 16 мая в Забайкальском крае зафиксировано 510 случаев заражения коронавирусом. При этом 195 пациентов уже полностью выздоровели. Еще 3 человека скончались. Лечение в больницах региона продолжают 312 заболевших.

Чтобы оперативно выявлять тех, кто контактировал с носителями COVID-19, в Забайкалье ввели систему цифровых пропусков, которые фиксируют маршрут передвижения своего владельца. Получить их можно онлайн с помощью приложения "Госуслуги стоп коронавирус". Также с 7 мая такие пропуска будут выдавать работодатели для тех сотрудников, которым приходится продолжать ходить на службу в период распространения коронавируса.

Телефон краевого онкологического диспансера: 8(3022) 35-76-19, 21-40-40;

Телефон горячей линии минздрава Забайкальского края: 8 (3022) 21-03-03 (работает круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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