Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 мая не пополнилась новыми районами. Заболевшие COVID-19 есть в областном центре и 20 муниципальных образованиях. На сегодняшний день известно о 526 зарегистрированных случаях заболевания в нашем регионе. При этом 131 человек полностью вылечился. Еще 6 пациентов скончались. Также 7 человек умерли от сопутствующих заболеваний. Но в каких же населенных пунктах высокая концентрация опасного вируса? Разобраться в этом вам поможет карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 мая: заболевшие есть в 20 районах. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 мая показывает, что большая часть случаев заболевания COVID-19, а именно 304, приходится именно на областной центр. 76 из них уже выписали из инфекционной больницы. Жертвами заболевания стали 5 человек. Еще 7 скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний, не связанных с коронавирусом.

На втором месте по количеству зараженных находится Усть-Кут - там 71 человек болен COVID-19. В основном это вахтовики, которые приехали на север региона на заработки. Причины массового заболевания работников выясняются. Кстати, один из пациентов уже выздоровел.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Иркутский район. Об этом нам говорит карта распространения коронавируса в Иркутской области. С начала периода распространения заразы там ее подцепили 50 человек. На сегодняшний день 10 из них выздоровели.

21 человек с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Ангарском городском округе. При этом 12 из них уже пошли на поправку.Также по 14 заболевших COVD-19 врачи выявили в Братском и Усть-Илимском районах. В первом из больницы выписали 3 человек, а во втором - 8. В других муниципальных образованиях региона пациентов с опасным вирусом немного - менее 10.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 мая демонстрирует, что опасное заболевание продолжает распространяться. Чтобы сохранить здоровье, рекомендуем вам надевать маски и перчатки в общественных местах, держать дистанцию и как можно чаще мыть руки.