2020-05-17T08:17:22+03:00
Происшествия

Сотрудники ДПС в Бурятии помогли жителям деревни потушить пожар

До приезда МЧС они заливали водой горящие постройки [видео]
Мария ОСИПОВА
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Сотрудники ДПС в Бурятии помогли жителям деревни потушить пожар. Фото: скрин с видеоСотрудники ДПС в Бурятии помогли жителям деревни потушить пожар. Фото: скрин с видео
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В селе Бичура республики Бурятии едва не загорелся жилой дом на одной из улиц. Если бы не подоспевшие вовремя полицейские, огонь мог распространиться с горящих надворных построек.

Инспекторы ДПС – лейтенант полиции Жаргал Дашиев и младший лейтенант полиции Денис Степанов – как обычно патрулировали деревенские улицы, когда увидели, что возле одного из домов суетятся люди. Мужчины и женщины с ведрами в руках набирали в ближайшей канаве воду и носили во двор.

- Полицейские остановились узнать, в чем дело. Оказалось, во дворе загорелись стайки, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – Тогда, не раздумывая, сотрудники поспешили на помощь.

Они вызвали пожарных и начали освобождать проезд для пожарных машин. Со двора дома пришлось выкатывать два микроавтобуса, чтобы пожарная машина смогла свободно проехать в ограду. Тем временем хозяева дома вместе с соседями продолжали заливать водой горящие постройки.

Прибывшим на место происшествия пожарным оставалось лишь окончательно ликвидировать возгорание. Благодаря слаженным действиям жителей села и полицейским от огня удалось отстоять жилой дом. Никто в результате ЧП не пострадал.

В Бурятии сотрудники ДПС бросились на тушение пожара.Видео: МВД по республике Бурятия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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