Сотрудники ДПС в Бурятии помогли жителям деревни потушить пожар

В селе Бичура республики Бурятии едва не загорелся жилой дом на одной из улиц. Если бы не подоспевшие вовремя полицейские, огонь мог распространиться с горящих надворных построек.

Инспекторы ДПС – лейтенант полиции Жаргал Дашиев и младший лейтенант полиции Денис Степанов – как обычно патрулировали деревенские улицы, когда увидели, что возле одного из домов суетятся люди. Мужчины и женщины с ведрами в руках набирали в ближайшей канаве воду и носили во двор.

- Полицейские остановились узнать, в чем дело. Оказалось, во дворе загорелись стайки, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – Тогда, не раздумывая, сотрудники поспешили на помощь.

Они вызвали пожарных и начали освобождать проезд для пожарных машин. Со двора дома пришлось выкатывать два микроавтобуса, чтобы пожарная машина смогла свободно проехать в ограду. Тем временем хозяева дома вместе с соседями продолжали заливать водой горящие постройки.

Прибывшим на место происшествия пожарным оставалось лишь окончательно ликвидировать возгорание. Благодаря слаженным действиям жителей села и полицейским от огня удалось отстоять жилой дом. Никто в результате ЧП не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/779544" frameborder="0"></iframe> В Бурятии сотрудники ДПС бросились на тушение пожара.Видео: МВД по республике Бурятия

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08