Бунт енотов в зоопарке на Байкале: животные не хотели покидать уличные домики в непогоду

В филиале Сибирского зоопарка, что расположен на берегу Байкала в Листвянке, живет пять енотов. Трое из них на днях устроили настоящий бунт, не желая на ночь переезжать из летних домиков в теплые вольеры. Да им и не пришлось бы, если бы не снег да ледяной ветер, обрушившиеся на поселок. Но, как ни старались сотрудники зоопарка спасти енотов от непогоды – те ни в какую. Пришлось до утра утеплять летние жилища зверюшек хвоей.

- Зимой в зоопарке жило четыре енота: двое наших и двоих нам отдали люди, которые не смогли за ними ухаживать, - рассказывает сотрудница Сибирского зоопарка Ангелина. – Еще буквально на днях привезли из Иркутска черного енота Жорика. Так вот, как раз та дикая парочка, что нам пришлось приютить, и Жорик устроили забастовку.

Пришлось до утра утеплять летние жилища зверюшек хвоей. Фото предоставлено Сибирским зоопарком.

А обстояло дело так: несколько дней назад еноты переехали из теплых зимних вольеров на улицу. Погода стояла по-майски теплая, солнечная. У каждой пары – свой домик, у Жорика – отдельные апартаменты. Зверюшки охотно гуляли, нежились на солнышке, вовсю резвились. А ночью в Листвянку пришла непогода: пошел густой снег, температура опустилась ниже -5 градусов, ледяной ветер пронизывал до костей. В пятом часу утра, увидев по камерам наружного наблюдения буйство стихии, дежурный сотрудник, которая работает в зоопарке кинологом, бросилась срочно спасать теплолюбивых зверьков.

Двоих енотов, выращенных в зоопарке, она без труда переместила обратно в зимний вольер – зверьки они покладистые, к рукам приученные. А вот еще трое, в том числе и Жорик, который толком не успел адаптироваться на новом месте, без боя сдаваться не собирались. Они начали кусаться, царапаться, удирать со всех лап от кинолога. Замерзнем, мол, промокнем, но с улицы не уйдем!

Делать нечего, пришлось дежурному утеплять летние фазенды строптивых постояльцев. Стенки клеток она закрыла поликарбонатом, на пол постелила хвою. Благо, за пару дней до этого посетители привезли в зоопарк два КАМАЗа еловых веток – они-то и пошли на подстилку енотам. До шести утра провозилась сотрудница зоопарка, утепляя домики енотов, но от ночной стужи нерадивых обитателей все-таки спасла. Теперь они ей еще «Спасибо!» скажут.

Никто из особей после непогоды не заболел. Фото предоставлено Сибирским зоопарком.

- Сейчас у енотов период весенней линьки, меха практически никакого нет, так что мерзнуть и простывать им никак нельзя, - поясняет Ангелина. – К счастью, никто из особей после непогоды не заболел.

Сейчас все пятеро пушистых проказников снова живут на улице. Но хвою из их домиков убирать на всякий случай не стали – пусть спят на мягком. Да и тепло, опять же.