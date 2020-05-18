Коронавирус в Бурятии, последние новости на 18 мая: болен каждый тысячный, сотрудникам домов престарелых дали республиканские доплаты

Коронавирус в Бурятии, 18 мая.Число больных в республике уже около 1000 человек. Это значит, что болен каждый тысячный житель республики. А это немало. Наиболее тревожная обстановка в Улан-Удэ, где число больных около 600, в Кижингинском районе, где объявлен карантин, а больных уже больше 200 и в Баунтовском районе, где продолжается вспышка в вахтовом поселке.

Но и в борьбе с коронавирусом в Бурятии к 18 мая сделано немало. Так, уже вылечили местные медики около 350 человек. За сутки на вирус здесь обследуют до трех тысяч человек.

Коронавирус в Бурятии: республиканские выплаты работающим в изоляции сотрудникам учреждений соцзащиты

Сотрудники учреждений социального обслуживания Бурятии, работающие в режиме «тотальной изоляции», получат не только федеральные, но и республиканские выплаты.

Напомним, Президент России Владимир Путин 11 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и мерах по поддержке граждан и экономики страны объявил о введении федеральных доплат для работников интернатов и домов престарелых. Для них установлена отдельная доплата на три месяца, с с 15 апреля по 15 июля.

Конкретно: медсестры, работающие круглосуточно в течение двухнедельной смены, дополнительно получат 40 тыс рублей, если у их подопечных коронавирус — 60 тыс рублей. Младший медперсонал также получит по 15 тыс рублей за 2-недельную смену или 25 тыс рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусом, а технический персонал – по 10 тыс и 15 тыс рублей соответственно.

В республике установили и собственные дополнительные выплаты, которые получат сотрудники учреждений социального обслуживания, остававшиеся на работе на круглосуточную 14-дневную вахту.

Выплаты составят — медикам за каждый календарный день работы «тотальной изоляции» по 1 261,5 рубля, педагогам социальных учреждений – по 1 131 рублю, прочим работникам (за исключением руководителей учреждений и их заместителей) - по 957 рублей. Кроме того, их обеспечивают питанием.

На эти цели из бюджета Бурятии потратят 24,1 млн рублей. Первые выплаты за апрель уже поступили.

Всего в Бурятии 20 учреждений, работники которых получат социальные выплаты. В них проживает 2,4 тыс. пациентов, работает 468 человек.

Это последние новости по коронавирусу в Бурятии на 18 мая.