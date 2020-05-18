2020-05-18T06:39:25+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: стихи «Жди меня» поддерживали и вдохновляли сибиряков в тылу

На сайте, радио и в газете вспоминаем о непростых военных и трудовых 1940-х
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Великая Победа - Стена Памяти»: стихи «Жди меня» поддерживали и вдохновляли сибиряков в тылу«Великая Победа - Стена Памяти»: стихи «Жди меня» поддерживали и вдохновляли сибиряков в тылуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти», посвященный 75-летию Великой Победы.

В очередном выпуске мы расскажем о поэзии, которая поддерживала и вдохновляла сибиряков на передовой и в тылу. Так, в июле 1941 года фронтовой журналист Константин Симонов создал стихотворение «Жди меня».

«Я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу, и я ей написал письмо в стихах», - позже рассказывал автор.

Трогательные слова «Жди меня, и я вернусь - только очень жди!» облетели всю страну, а советская актриса Валентина Серова, которой и были посвящены эти строки, через 2 года стала женой Симонова.

Чем жили наши земляки в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: о стихотворении "Жди меня"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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