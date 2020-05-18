2020-05-18T08:47:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая: еще в трех районах заражения

На карте распространения коронавируса в Иркутской области уже 23 района
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая: еще трех районах заражения.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая: еще трех районах заражения.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая: больных все больше, районов, в которых есть очаги инфекции, тоже. К этому списку добавились Слюдянка, куда приехал больной из Волгограда, Бохан - здесь один контакт и Катанга, где заразились двое местных жителей Все они в больницах, медики заняты лечением.

Рассмотрим арту распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая предметно. На первом месте по числу зараженных по прежнему Иркутск. С момента начала эпидемии здесь зафиксировали уже 356 случаев болезни, на 39 больше, чем днем ранее. Число тех, кто заразился в городе, во время поездок, встреч с друзьями и знакомыми и походов в магазин, достигло 216.

Второе место, с момента начала вспышки у вахтовиков, удерживает Усть-Кут. На месторождении заболели уже 149 человек, но к ним добавились и трое контактных. Третий по числу больных - Иркутский район, здесь 60 случаев. В Ангарске -24, рост на три случая. Один человек приехал в гости из Беларуси и двое контактных. Восемнадцать случаев заражения в Бодайбо, и это опять вахта. В Братске -17, приезжие из Москвы и Челябинска, несколько человек из них - вахта. В Усть-Илимске 14 случаев.

В Черемхове -9, как мы видим по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая, но шестеро давно вылечились. В Усолье-Сибирском - 8, стало больше на одного заразившегося от контакта за сутки.

По четыре случая в Куйтуне, Усть-Уде, Киренске. Три в Зиме (один выздоровел). По два - в Катанге, Братском, Эхирит-Булагатском и Нижнеилимском районах. Единичные заражения появились или сохраняются в Шелеховском, Тайшетском, Боханском районах.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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