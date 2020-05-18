2020-05-18T09:27:18+03:00
Происшествия

Работника заправки 10 дней били и пытали током за разбитые "Жигули" хозяина

Житель Читы взял машину без спросу и попал на ней в ДТП [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Работника заправки 10 дней били и пытали током за разбитые "Жигули" хозяина.Работника заправки 10 дней били и пытали током за разбитые "Жигули" хозяина.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Читы, работавший на частной заправке, решил взять "Жигули" хозяина, чтобы куда-то съездить. Но по дороге попал в ДТП и машину разбил. А вот то, что происходило дальше, больше похоже на боевик про бандитов из 90-х. Сын хозяина СТО, уже имеющий за плечами срок в колонии, и его 30-летний приятель решили проучить бедолагу. Они силком затащили его в один из пустующих боксов. И держали там больше 10 дней, заставляя отрабатывать долг.

- Злоумышленники наносили потерпевшему телесные повреждения, подносили к его ногам оголенные провода, отчего тот терял сознание, - описывают "меры воздействия", больше напоминающие пытки, в ГУ МВД по Забайкальскому краю.

И все же парню удалось сбежать. В больнице ему поставили диагноз «перелом нижней челюсти со смещением отломков, ушибы мягких тканей». Но своих мучителей он "сдавать" побоялся. Однако оперативники Читы вышли на "неизвестных" сами. Брать их пришлось с помощью спецназа.

Отвечать криминальному дуэту придется по статьям за похищение человека группой лиц, по предварительному сговору. А также с применением насилия и предметов. используемых как оружие. По этой статье им светит колония на срок от 5 дот 12 лет. Сейчас задержанные в СИЗО.

10 дней удерживали работника на СТО в Чите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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