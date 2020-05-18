Гиревой спорт в Иркутске: кто может заниматься, с какого возраста начать, советы тренера

Гиревой спорт сравнительно молодой. В нашей стране он получил развитие в 1970-х годах. До этого же гири использовали только для развития физической силы или выступлений в цирке. Но со временем стало понятно, что он ничуть не уступает другим силовым упражнениям и дает отличную кардионагрузку, там самым сохраняя и поддерживая здоровье.

Гиревой спорт в Иркутске: и для профессионалов, и для любителей

- В советские времена профессиональные спортсмены занимались в межсезонье, чтобы поддерживать себя в отличной форме, - рассказывает президент Федерации гиревого спорта Иркутской области Андрей Солонин. - Надо сказать, что традиция эта осталась. К нам на тренировки часто приходят представители тяжелой атлетики, рукопашного боя.

Но, конечно, тягают этот спортивный снаряд не только уже состоявшиеся атлеты. Тренировки способны заменить занятия фитнесом или лечебной гимнастикой, так как помогают избавиться и от лишнего веса, и от таких проблем, как, например, сколиоз.

- Гиревой спорт дарит правильную, красивую осанку, а если есть сколиоз, то упражнение «рывок» способно его устранить, - уверен Андрей Солонин. – Постоянно занимаясь, можно исправить искривление позвоночника за несколько месяцев. Но! Не стоит этого делать самому, иначе здоровье не приобретешь, а подорвешь. Любые тренировки нужно начинать под руководством опытного тренера.

Что уж говорить о навыках, которые можно приобрести. Допустим, умение обращаться с тяжестями (от гиревиков, кстати, никогда не услышишь такой фразы, как «Я надорвал спину»), силовая выносливость. А это значит, что вам легко будет и тяжести поднимать, и бегать, и даже кататься на лыжах.

Гиревой спорт в Иркутске: гири не только для мужчин

Физические нагрузки важны и необходимы в абсолютно любом возрасте. Но вот детей именно в гиревой спорт советуют отдавать в 8 - 10 лет, не раньше.

- Для взрослых же ограничением является не возраст, а состояние здоровье: наличие хронических заболеваний и, соответственно, противопоказаний, - поясняет спортсмен. - Если же все хорошо, то какого-то предела нет. У меня сейчас есть ученик 1940 года рождения, и он на восьмом десятке ездил на всероссийские чемпионаты, где побеждал.

К каждому человеку тренер подходит индивидуально: слабые мышцы – начнут с общефизической подготовки, забитые мышцы – сделают упор на растяжке. Для каждого возраста вес гири также подбирается свой: 8, 12, 16 кг.

Кстати, сейчас в Федерации гиревого спорта Приангарья занимается около 500 человек, и четверть из них - девушки! Как отмечают профессионалы, гиревой спорт совсем не портит фигуру дамам. Напротив, при правильных нагрузках она только улучшается. В регионе постоянно проводятся чемпионаты и первенства. Успешные атлеты выезжают на турниры по стране, причем соревнования предусмотрены и для детей, и для взрослых всех возрастов.

В современных реалиях возможны онлайн-тренировки. Такой опыт уже имеется. Так, президенту федерации удалось по видеосвязи даже подготовить девушку из города Железногорска-Илимского к всероссийским соревнованиям, где она получила звание кандидата в мастера спорта. Конечно, многое в домашних тренировках зависит от вашего упорства и трудолюбия.

КОНКРЕТНО

Гиревой спорт в Иркутске: что понадобится

Только желание, уверены специалисты. На первое занятие можно прийти в обычном спортивном костюме, футболке и удобной обуви. Но если решите заниматься регулярно, то привычные кроссовки придется заменить на штангетки (специальные ботинки на жесткой плоской подошве), что дает большую устойчивость при выполнении упражнений, а штаны - на велотреки.

- На первых порах нужны будут напульсники или эластичные бинты, - продолжает Андрей Солонин. - Так как сначала идет наработка техники, многие отбивают руки. У кого есть потребность, приобретают также наколенники и локтевые бандажи.

Пояс для спины и сами гири предоставят на занятиях. Покупая инвентарь для домашних тренировок, также лучше посоветоваться с наставником, так как сейчас появилось много разновидностей гирь, предназначенных для такого фитнеса, как кроссфит. Для занятий гиревым спортом они не подойдут.

КОШЕЛЕК «КП»

Сколько стоит спортинвентарь (в руб.):

- гиря - от 2000

- пояс - от 3000

- штангетки - от 2700

- локтевой бандаж - от 1500

- наколенник - от 1100

КСТАТИ

Мама, папа, я - спортивная семья

Самое массовое мероприятие по поднятию гирь в Иркутске - «Рекорд Победы». Оно проходит ежегодно 9 мая. В прошлом году - на площади у «Труда». Любой желающий может поучаствовать в нем. Главное - общими усилиями любители спорта должны поднять гирю столько раз, столько дней прошло со Дня Победы 9 мая 1945 года по 9 мая нынешнего. В 2020-м это число составило 27 394 раз.

Иркутяне занимаются гиревым спортом семьями, как семья КузьменковыхФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И все так и было бы, если бы не пандемия. Поэтому акция прошла в онлайн-формате. Ролики присылали со всей области. Свое видео отправила и семья Кузьменковых. Ее в Иркутске хорошо знают: папа, мама, их 14-летняя дочка Яна и 7-летний крепыш Женя. Мальчик, кстати, несколько лет подряд был самым юным участником акции - аж с 3 лет на равных со взрослыми он поднимает тяжелые гири.

Любовь к этому виду спорта привил своим чадам глава семьи Александр Кузьменков, мастер спорта по рукопашному и гиревому спорту. Дети смотрели, как папа тренируется, и сами подтянулись. Женя увлекся борьбой, а Яна занимается гирями.

Рекорды Жени: в 2018 году он поднял 4-килограммовый снаряд 200 раз, в 2019 осилил 301 засчитанный рывок, а в 2020-м - уже 357!

ГДЕ ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ

- г. Иркутск, ул. Ширямова, 15, спортивный зал «Русь».

Телефон Федерации гиревого спорта Иркутской области - 8-914-932-32-61.