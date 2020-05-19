«Нечем заплатить за свет и отопление»: из-за долгов Иркутская зоогалерея распродает анаконду и нильского крокодила

- Да, мы вынуждены продать рептилий из-за плачевной финансовой ситуации… - чуть не плачет в разговоре с «КП» - Иркутск» руководитель Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

– За зиму и за время режима самоизоляции у нас накопился долг за свет, отопление и корма для животных, в большей степени за мясо, в 600 тысяч рублей. Закрылись на карантин мы, как и положено было 28 марта. С тех пор посетителей, конечно, нет. Кое-какие запасы у нас, конечно, были, но они уже закончились. Сначала мы сократили рационы для животных, потом просили помощи в соцсетях. Горожане откликались, отправляли, кто по 100 рублей, кто по 1000, но сейчас уже нет. Все-таки кризис задел многие семьи, денег нет… Вот и пришлось идти на крайние меры – распродавать рептилий, чтобы прокормить других животных.

Итак, первый лот – трехметровый тигровый питон. По словам Людмилы Ивушкиной, он очень спокойный, но держать в квартире его крайне не рекомендуется. Предпочтительный покупатель для Ивушкиных – передвижная выставка или другой зоопарк. Главный совет будущему владельцу – оборудовать для змеи крепкий террариум со своим микроклиматом внутри. Самец молодой, ему 7 лет, будет еще расти. Кормить нужно раз в неделю крысами, кроликами и курицей. Продается за 25 тысяч рублей.

Тигровый питон. Фото: иркутская зоогалерея.

Следующий лот - парагвайские анаконды в иркутской зоогелерее, конечно, не таких огромных размеров, как в одноименном фильме ужасов, и до 12 метров не вырастут, но их в квартире держать нельзя категорически.

- Они очень агрессивные и злые, - продолжает Людмила Ивушкина. – Сильно кусаются, зубы не ядовитые, но шрам на теле точно останется. Анаконд мы предлагаем купить зоопаркам или выставкам по 25 тысяч рублей. Готовы сделать скидку.

Центральноамериканский крокодил. Фото: иркутская зоогалерея

Ну и наконец, последний лот - крокодилы. Центральноамериканского, который вырастет максимум до двух метров, можно приобрести за 65 тысяч рублей. К слову, жить он может и в квартире, но (!) в просторном террариуме. Нильский крокодил дешевле – всего 20 тысяч рублей, но новым хозяевам надо помнить, что поедая рыбу, грызунов, через 5 лет он вымахает до 3,5 метра, а то и до всех 6.

- Если режим самоизоляции продлят, придется продавать и других животных, - заключает Людмила Ивушкина. – Так как кормить их будет просто не на что.

Нильский крокодил. Фото: иркутская зоогалерея.

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