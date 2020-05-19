Отопительный сезон в Приангарье прошел без сбоев

Сегодня, 20 мая, батареи стали холодными уже во всех городах и поселках Иркутской области. Отопительный сезон завершен. И прошел он без серьезных аварий. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов.

- Решение, когда отключать тепловую энергию в домах, принимают власти муниципалитетов, - сказал Андрей Харитонов. - На каждой территории свои сроки. Так, из-за того что апрель был теплым, в Саянске решили закончить отопительный сезон 27 апреля, но затем вернулись холода, и его продлили до 18 мая. Так же было и в Братске. Словом, есть свои особенности, но главное то, что мы уже начинаем подготовку к следующей зиме. Предстоят плановые ремонтные работы на сетях, а потому будут отключения горячей или холодной воды. К этому надо быть готовыми, а мы, в свою очередь, будем информировать население.

Обычно объявления о том, что в доме отключат воду, появляются на информационном стенде в подъезде. Иногда об этом сообщают и по телефону. А с 13 мая с подобными сообщениями можно ознакомиться и на сайте «Иркутскэнергосбыта». В поисковой строке нужно написать свой адрес - и умная система покажет, когда ждать временных неудобств. Пока новшество доступно только иркутянам, но в дальнейшем планируется внедрить во всех городах области.

Кстати, в «Иркутскэнергосбыте» и до пандемии коронавируса внедряли удобные онлайн-сервисы («Личный кабинет» на сайте, мобильное приложение, «Viber-бот»), с помощью которых можно удаленно оплачивать свет и тепло, передавать показания счетчиков, задавать вопросы оператору, видеть все свои расчеты и консультироваться со специалистами компании. И многие этим пользовались, минуя офисы. Теперь же во время самоизоляции онлайн-системы стали еще востребованнее и лишний раз доказали - так удобнее!

- Пользователей однозначно стало больше, нежели было до пандемии, - поясняет Андрей Харитонов. - У нас в регионе около миллиона потребителей, из них 45% зарегистрированы в «Личном кабинете», войти в который можно как на сайте, так и через мобильное приложение «Иркутскэнергосбыта». Кроме того, расширяем функциональные возможности «Viber-бота», теперь через него также можно оплачивать коммунальные услуги, а не только передавать показания счетчиков. Мы заботимся о здоровье людей: напомню, что офисы компании не работают для приема клиентов, так как большинство посетителей - пожилые люди, которые находятся в группе риска. Просим всех быть ответственными и своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Кроме того, компания, понимая, что в нынешних условиях у людей возникают финансовые сложности, расширила меры поддержки. Конечно, от оплаты за ЖКХ никто не освобождал, но послабления есть. Так, те, кто попал в сложную ситуацию, могут попросить о реструктуризации долга - получить рассрочку на срок до 6 месяцев. Для этого важно самому обратиться в «Иркутскэнергосбыт» - удаленно через «Личный кабинет» или мобильное приложение. Никаких справок-подтверждений, что вы, допустим, потеряли работу или по какой-то другой причине не в силах вовремя внести плату за ЖКХ, с вас не потребуют! Достаточно написать заявление и внести часть оплаты.

- За реструктуризацией долга в последнее время к нам обратились 150 человек, и мы всем пошли навстречу, - дополняет замдиректора компании. - Вторая мера поддержки: если потребитель погасил задолженность, то с него списываются пени, которые были начислены до 1 апреля 2020 года.

Кроме того, заместитель руководителя Службы государственного жилищного надзора Иркутской области Ольга Потапова напомнила, что сегодня жители Приангарья платят за отопление двумя способами: по факту, то есть по показаниям приборов учета (оплата только во время отопительного сезона), и по среднемесячному потреблению, когда общая сумма разбрасывается в платежке равными долями на весь год.

- Отмечу, что муниципалитеты сами решают, каким способом оплачивать отопление, - дополнила Ольга Потапова. - «По факту» введено в крупных городах - Иркутске, Ангарске, Зиме, Черемхове, Вихоревке. И как правило, жалоб из этих территорий поступает в разы меньше. Почему? Потому что расчеты всегда точные. Когда же начисление происходит каждый месяц по среднему потреблению, в начале следующего года происходит корректировка и порой потребителям приходится доплачивать. Тогда-то как раз и возникают вопросы. Тем не менее разбираемся по каждому конкретному случаю. И не только мы. Потребитель может обратиться за пояснениями и в «Иркутскэнергосбыт» и в управляющую компанию.

КОНКРЕТНО

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- «Личный кабинет» на сайте компании: https://sbyt.irkutskenergo.ru/

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