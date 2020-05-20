Коронавирус в Бурятии, последние новости на 20 мая 2020: зарегистрировано больше тысячи случаев заражения

Коронавирус в Бурятии, 20 мая. Еще накануне стало известно, что количество случаев заболевания в республике превысило отметку в 1000 человек. Сейчас их 1015 ( данные обновляются). Для республики это немало - показатель больше 100 на 100 тысяч населения. Только в самом Улан-Удэ 605 больных. В то же время в больницах находятся всего 433 пациента. Что касается остальных, то около 400 уже выписаны, амбулаторно лечатся 187 человек, они находятся в пансионате

Количество больных пополняют вахтовики, приезжие, жители Кижинги и до сих пор находящийся на обсервации персонал ГКБ №4 . Есть контактные и по другим очагам. ( Внимание! Информация обновляется)

Коронавирус в Бурятии, 20 мая: в Улан-Удэ идет масштабная дезинфекция

Это крайне необходимо, потому что в городе очень много больных. Поэтому ежедневно в Улан-Удэ дезинфицируют около 10 тыс кв. метров территории. На обработку трамвайных, автобусных остановок, переходов, скамеек, тротуаров в день уходит 5,5 тонн специального дезинфицирующего раствора.

– Профилактическая обработка мест общего пользования, где высока вероятность заражения через контакт, является одной из действенных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дезинфицирующее средство, которым обрабатываются места общественного пользования, безопасно как для человека, так для животных и растений, – отметили в Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

Дезинфицирующее средство бесплатно раздают представителям УК и ТСЖ - для обработки подъездов.

С первого апреля в Улан-Удэ продезинфицировали 2,7 млн кв. м мест общественного пользования, израсходовано 80 тыс литров дезраствора.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 20 мая.