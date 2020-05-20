2020-05-20T12:17:38+03:00
Происшествия

Задержан чистильщик, который 15 лет назад застрелил торговку наркотиками

Следствие полагает, что убийство в Слюдянке было совершено, чтобы «наказать» продавцов смерти
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Задержали «Чистильщика», который 15 лет назад застрелил торговку наркотиками.Задержали «Чистильщика», который 15 лет назад застрелил торговку наркотиками.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Самосуд был учинен в Слюдянке, небольшом городке на берегу Байкала, еще 15 лет назад. Тогда, 13 августа 2005 года, двое неизвестных рано утром проникли в дом к торговцам наркотиками. Один из них смертельно ранил хозяйку дома, второй избил ее 15-летнего сына. Затем они похитили золотую цепочку и документы и скрылись с места преступления. На следующий день 52-летняя женщина скончалась в больнице.

Все эти 15 лет преступление оставалось нераскрытым. Большинство считали, что целью был грабеж. Однако оказалось - нет. Ночные гости 15 лет назад устроили стрельбу, чтобы очистить город от наркотиков.

Мужчина, узнав о том, кто в городе занимается торговлей наркотиками, привлек для совершения преступления знакомого, - сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. -Оба они вели здоровый образ жизни и были категорически против наркотиков.

Прошло 15 лет. Возможно, что сами «чистильщики» уже и думать забыли об убийстве. Во всяком случае, поверили в свою безнаказанность. По данным ГУ МВД по Иркутской области тот, кто стрелял, уже имеет за плечами срок в колонии. Жителю Нижнеилимского района сейчас 46 лет. А его подельнику, который и сейчас живет в Слюдянке -39. Однако, сколько веревочке не виться, а за самосуд придется отвечать. Им предъявлено обвинение за груповое убийство по предварительному сговору и разбой.

Обвиняемый, совершивший убийство, отправлен под стражу, второму - домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Защитник из Кемерово будет играть за «Байкал-Энергию»
Катавшегося на машине по пешеходным дорожкам задержали в Иркутской области
В Иркутской области установили штрафы за продажу электронных сигарет подросткам до 18 лет
Штраф 15 000 рублей за нарушение самоизоляции заплатит житель Иркутской области
Изменения в закон о выборах губернатора Иркутской области внесены
Законопроект о налоговых льготах для бизнеса одобрен в первом чтении
В Иркутской области дети, находящиеся на полном соцобеспечении, будут бесплатно получать питание в школах
Денис Некипелов получил удостоверение депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Стало известно, кто и как получит бесплатные маски в Иркутской области
Минздрав дал прогноз, когда коронавирус возьмут под контроль
Ураза Байрам в Иркутске 2020: как и где будет праздноваться
Как правильно вывести детей из режима самоизоляции
Движение через железнодорожный переезд в Култуке ограничат на два дня
780 случаев заражения коронавирусом подтверждено 20 мая в Иркутской области
Отключение холодной воды в Свердловском районе 2020 в Иркутске: когда, адреса
Единовременную выплату получат медики Иркутской области за работу в условиях COVID-19
Владимир Путин раскритиковал правительство за сложности с доплатами медикам за коронавирус
Бастрыкин держит на контроле расследование дела о превышении должностных полномочий полицейских в Усолье-Сибирском
240 миллионов рублей получит Иркутская область на выплаты медикам в мае