Задержан чистильщик, который 15 лет назад застрелил торговку наркотиками

Самосуд был учинен в Слюдянке, небольшом городке на берегу Байкала, еще 15 лет назад. Тогда, 13 августа 2005 года, двое неизвестных рано утром проникли в дом к торговцам наркотиками. Один из них смертельно ранил хозяйку дома, второй избил ее 15-летнего сына. Затем они похитили золотую цепочку и документы и скрылись с места преступления. На следующий день 52-летняя женщина скончалась в больнице.

Все эти 15 лет преступление оставалось нераскрытым. Большинство считали, что целью был грабеж. Однако оказалось - нет. Ночные гости 15 лет назад устроили стрельбу, чтобы очистить город от наркотиков.

Мужчина, узнав о том, кто в городе занимается торговлей наркотиками, привлек для совершения преступления знакомого, - сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. -Оба они вели здоровый образ жизни и были категорически против наркотиков.

Прошло 15 лет. Возможно, что сами «чистильщики» уже и думать забыли об убийстве. Во всяком случае, поверили в свою безнаказанность. По данным ГУ МВД по Иркутской области тот, кто стрелял, уже имеет за плечами срок в колонии. Жителю Нижнеилимского района сейчас 46 лет. А его подельнику, который и сейчас живет в Слюдянке -39. Однако, сколько веревочке не виться, а за самосуд придется отвечать. Им предъявлено обвинение за груповое убийство по предварительному сговору и разбой.

Обвиняемый, совершивший убийство, отправлен под стражу, второму - домашний арест.