Масочный режим в Иркутске: где носить маски, за что штрафуют, надевать ли детям

С 20 мая в Иркутской области ввели масочный режим. Официально! Итак, запоминайте, носить защитную повязку, а заодно и перчатки теперь обязательно (!) - в общественном транспорте, магазинах и, конечно, на работе, если вы трудитесь в офисе, а не на удаленке из дома. Увы, пока риск заразиться коронавирусом все еще сохраняется, и такая мера, по мнению властей, должна ускорить наше возвращение к обычной жизни. Да, нововведением ношение масок уже, конечно не назовешь, так как это требование мы должны соблюдать уже на протяжении двух месяцев, но одно дело рекомендация и совсем другое вступившее в силу требование. Нарушите его - нарветесь на штраф. Знают ли о нововведении иркутяне? Соблюдают ли его? Корреспондент "КП-"Иркутск" отправился в рейд по городу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780149" frameborder="0"></iframe> Как жители Иркутска соблюдают масочный режим.Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажирам в транспорте замечания не делают

Проверку начал прямо с утренней поездки до работы. К остановке подъезжает маршрутка - сразу бросается в глаза листок бумаги, приклеенный к пассажирскому окну. На нем объявление, что каждое утро перед выходом в рейс салон «Фиата Дукато» обрабатывается дезинфицирующими средствами. И сам шофер крутит баранку в маске. Притом что последние два месяца, когда ввели режим самоизоляции, в таком облачении его я видел редко, а утром, надо заметить, мы в салоне его маршрутки встречаемся частенько.

В трамвае все в маскахФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Я вошел без маски, но замечания шофер не сделал, как и другим пассажирам, которые без средств защиты подсаживались по пути. Проехав на маршрутке, пересаживаюсь в трамвай.

«Так вот, оказывается, где ездят самые дисциплинированные люди!», - поразился я, войдя в вагон. Все в масках - от водителя до пассажира, сидящего в хвосте вагона! Нет, не только пенсионеры, у которых это самый любимый вид транспорта в Иркутске, но и молодежь. Это нам подтвердила и кондуктор Елена.

- Да у нас и до этого режима все в масках ездили, - удивилась любопытству женщина. - Мне вообще кажется, что так было всегда. Я вот со своей марлевой, которые нам выдает начальство, уже сроднилась. Но, признаюсь, дышать тяжеловато, мне все-таки уже 61 год. Страшно ли целый день находиться в толпе людей? Конечно. Мы боимся, но что делать, работать-то надо, пенсии не хватает. Для безопасности, после каждого рейса дезинфицируем поручни в салоне.

Кондуктор Елена: "Страшно целый день находиться в толпе людей, но надо работать!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А я уже два месяца в общественный транспорт без повязки ни ногой, - подключается к беседе пассажир трамвая Денис Галанов. - Когда узнал по новостям, что с 20 мая введут масочный режим, специально купил целую пачку одноразовых повязок.

Пассажир трамвая Денис Галанов: "Я даже сделал запас из масок"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повязки уже не дефицит

Кстати, пожаловаться на то, что маски – дефицит, теперь у иркутян вряд ли получится. Теперь их и вовсе начали выдавать бесплатно. Правда, не всем. Рассчитывать на это могут нуждающиеся пенсионеры старше 60 лет, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, беременные женщины и призывники. На это из бюджета выделили 50 млн рублей. А как обстоят дела с защитой для всех остальных? Чтобы узнать, заходим в аптеку, в которой еще месяц назад купить повязку было нереально, а теперь на входе висит яркий плакат с надписью: «Многоразовые маски по 70 рублей».

- К нам и одноразовых партию завезли - по 33 рубля за штуку, - говорит провизор Роман. - Признаться, еще до пандемии коронавируса мы вообще продавали их по 5 рублей. Спрос на них у нас был все эти два месяца, но в последние дни хоть и незначительно, но увеличился. Наверное, все готовились к 20 мая.

В иркутских аптеках теперь есть не только одноразовые, но и многоразовые маскиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что говорить, маски теперь можно найти и в кофейнях. Буквально в 10 метрах от аптеки торговать средствами защиты стал павильон со свежесваренным кофе, где заказы выносят клиентам прямо на улицу. Правда, одноразовая маска здесь немного дороже - 35 рублей.

- Мы продаем китайские, они лучше по качеству, чем российские, - говорит директор кофейни Павел Рунштейн. - Мы их заказывали у дистрибьютора в Чите по 27 рублей за штуку. Продаем по 35, но цену будем снижать, потому что рынок ими уже наполнился, дефицита нет.

Директор кофейни Павел Рунштейн также начал продавать маски.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«А вот и первый нарушитель», - думаю про себя, видя, как заказывает кофе девушка без маски.

- Ой, а я слышала несколько дней назад про режим, - говорит Дарья Хамова. - На работу ехала в такси в повязке, но на обед выскочила и забыла ее. Считаю, что вводить такое требование правильно, вопрос в другом: действительно ли маска спасает от заражения, или человек с ней просто чувствует себя в безопасности? Тем более что на улице, я слышала, заразиться нельзя и повязку носить не обязательно.

Вот и мамочка с двумя детьми, гуляющая с коляской, идет по улице без средств защиты.

- Так на улице мы их снимаем, - говорит женщина и спешно достает из кармана маски, доказывая, что они есть. - Просто ребенок идет ест мороженое. Кстати, на 4-летнюю дочку натягиваю маску легко, просто перевязываю ее на два раза. Но, конечно, это не очень удобно.

Иркутянка Дарья Хамова: "Я считаю, что вводить такие требования правильно, но действительно ли маски спасают от заражения"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На первый раз простят, а потом штраф до 30 тысяч рублей

Чтобы точно ответить на вопрос, где и кого могут оштрафовать, отправляюсь в рейд вместе с городской администрацией. В качестве объекта для проверки выбрали и торговый центр по продаже автомобильных запчастей на «Узловой». Найти нарушителей режима среди продавцов там не удалось. Все-таки ежедневные рейды дают о себе знать. Более того, в одном из павильонов дуэт консультантов нарядился так, как будто они торгуют не запчастями, а дежурят в инфекционной больнице. На них медицинские халаты, маски, перчатки, а на голове… бумажный продуктовый пакет с вырезами для глаз и подрисованными мордочками. Защитили себя эти ребята по полной. Но по улице в таком виде они, конечно, вряд ли решатся пойти.

Вот те самые ребята, которые придумали оригинальные костюмы защиты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если вы идете по улице без маски, никаких претензий к вам предъявить не могут, так как это открытое пространство, - объясняет начальник управления земельного контроля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Кристина Голик. - Главное, быть в маске и в перчатках в общественном транспорте и в любом помещении закрытого типа, будь то небольшой продуктовый магазин или огромный супермаркет. Схема выглядит так: выходя из дома, человек должен взять с собой маску и документ, удостоверяющий личность. Задачи именно оштрафовать нарушителя режима нет. Если продавец или обычный прохожий попадается без повязки, ему делается предупреждение. Мы фиксируем его данные, и если он попадается во второй раз, составляем акт и направляем в полицию для рассмотрения и привлечения к ответственности. Штраф за такое нарушение составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

Кристина Голик: "Рейды будем проводить ежедневно"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие рейды городская администрация теперь будет проводить каждый день во всех округах Иркутска. В сутки проверяют до 80 крупных рынков, торговых центров и магазинов. И так продолжится до полного снятия всех ограничений.

В торговом центре автозапчастей все продавцы уже обеспечены защитойФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Улица – тоже общественное место

- Носить маски нужно всем, даже грудничкам, - объясняют юристы. – Просто трактоваться отсутствие маски на ребенке младше 14 лет будет не как административное правонарушение, а как, например, недобросовестная забота родителей о ребенке и его здоровье. Маму и папу могут привлечь в рамках закона о профилактике и безнадзорности в соответствии с Семейным кодексом. Вообще, что касается масочного режима и штрафов за его нарушения, то почти в каждом регионе свои правила. Что касается Иркутска, то у нас административные штрафы крайне редки. А на вопрос – могут ли наказать за нахождение без маски на улице? Нужно разобраться с понятием, что есть «общественное место». А под понятие относится любое пространство, где вы, например, не сможете ходить, допустим, в пижаме, как дома. Подходит ли под описание улица? Безусловно. Так что лучший совет: ходить без маски только у себя дома.

Иркутские пенсионеры также заботятся о своем здоровье и даже в соседний магазин ходят защищеннымиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Где получить бесплатные средства защиты

Оставить заявку на получение бесплатных медицинских масок можно в будние дни с 9.00 до 18.00 в Министерстве социального развития, опеки и попечительства Приангарья. Номер телефона можно узнать здесь.

Также выдачу масок организует Министерство здравоохранения Иркутской области для:

- лиц, привлеченных к противодействию распространения новой коронавирусной инфекции;

- беременных женщин (маски можно получить в женских консультациях по месту жительства);

- работников медицинских организаций.

Горячую линию министерства здравоохранения смотрите здесь

С таким костюмом коронавирус точно не возьмет!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетителям магазинов сотрудники выдают маскиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

За руль только в маске!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудник ГИБДД Ильмир Галиахметов: "Напоминаем водителям, чтобы не забывали носить маски"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За едой в обед иркутяне также ходят только в повязкахФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство ходят в масках и на улицахФото: Юлия ПЫХАЛОВА