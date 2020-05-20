2020-05-20T15:47:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая: много больных в областном центре и на вахте

Половина тех, кто сейчас лечится в больницах, приехали на работу, судя по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая: много больных в областном центре и на вахте.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая: много больных в областном центре и на вахте.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая прирастает вахтой и приезжими. Не случайно действует решение оперативного штаба о запрете любого передвижения вахтовиков на всех месторождениях Там установлен карантин. А также о запрете принимать новых рабочих как минимум до 28 мая. Тем временем, заразились уже 218 вахтовиков, один из них умер. В это ситуации также решено максимально увеличить число обсерваторов и направлять туда приезжих со всех регионов страны на обязательный карантин. К слову, постояльцев изоляторов в списке заболевших - 66.

А теперь к конкретике. На первом месте по заболеваемости по-прежнему Иркутск. В городе 372 случая болезни. Однако прирост за сутки минимальный - три человека. Опять же, к примеру, в столице соседней Бурятии ( Улан-Удэ практически в 2 раза меньше центра Приангарья) - 614 заразившихся. Для сравнения.

Смотрим по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая дальше. На втором месте с все более растущими показателями вахтовый Усть-Кут. Прирост дает не сам город, а месторождения на севере - 181 случай (+22). Третья позиция у Иркутского района. Число заражений в пригороде постепенно достигло 75, но, справедливости ради, за день стало больше лишь на одного больного.

В пятерку опасных территорий, судя по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая, по-прежнему входит Ангарск - 34 случая и Братск 20. Много больных вахтовиков в Бодайбо - 18. один умер.

В Усть-Илимске по-прежнему 14 случаев, однако уже 8 человек благополучно выздоровели. В Черемхове -10, но больны четверо. В Усолье-Сибирском 8. Стало больше на трех подхвативших коронавирус в Куйтуне, уже 7 селян заразились. По 5 случаев заболевания - в Боханскм районе ( количество заболевших выросло на 4) и Осинском. Здесь ситуация не поменялась, четыре человека здоровы. По четыре случая в Усть-Удинском районе ( здесь один выздоровел) и Шелеховском. но здесь выздоровели все и давно.

По двое больных - в городе Зима, в Катанге, Киренске, Нижнеилимском, Братском и Эхирит - Булагатском районе. В Аларском районе также было два случая, но все здоровы.

Единичные больные зарегистрированы в Слюдянском, Усольском, Тайшетском, Заларинском районах. Выздоровели люди в Зиминском районе и Нукутах.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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