Медсестер из обсерватора в Бурятии постояльцы закидали камнями

Оказавшиеся в обсерваторах после приезда на родину люди этому не рады, независимо от того, возвратились они из чужой страны или другого региона. Свои представления об уровне желаемого комфорта и сроках возвращения домой они вымещают на персонале изоляторов. В этот раз постояльцы попросту напали на медсестер одного из обсерваторов под Улан-Удэ.

«Во время нашей смены один из пациентов оказывается, у нас еще пациенты есть агрессивные, начал на нас налетать швыряться камнями, обзывать, материть, - медсестры записали рассказ об этом на видео и выложили в Инстаграм. -Конечно страшновато работать с ними, с такой агрессией. В этих костюмах ( защитных – ред) мы ходим по 5-6 часов. В них тяжело, дышать тяжело и тут когда за нами бежали, мы в этих костюмах убегали по лесу. Он за нами бегал!»

В детской республиканской клинической больнице Бурятии поддержали сотрудниц.

« Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года). Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», - рассказали о ЧП в ДРКБ Бурятии.

Полицейские, как сообщают сотрудники обсерватора, на помощь медикам не поспешили. Ситуация разрешилась только через два дня, когда буянов перевели в другой обсерватор. В дело вмешалась министр здравоохранения республики. Полиция при необходимости приезжать будет, но для нарядов должны быть готовы защитные костюмы.

drkb_03 В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер