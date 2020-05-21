2020-05-20T21:24:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 21 мая: карантин в гематологии РКБ им. Семашко, в больницах 47% свободных мест

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 21 мая: карантин в гематологии РКБ им. Семашко, в больницах 47% свободных мест.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 21 мая: карантин в гематологии РКБ им. Семашко, в больницах 47% свободных мест.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, 21 мая. Число больных растет ежедневно и уже около 1050 случаев. Как отнестись к этой статистике? Комментирует министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Коронавирус в Бурятии, 21 мая: выписывается больше, чем заболевает

-Хочу отметить, что у нас количество выписываемых стало больше, чем количество регистрируемых больных, - говорит Евгения Лудупова. - И хорошо, если такая тенденция будет сохраняться. Хочу отметить, что большое число появившихся пациентов у нас в первую очередт связано с очагом в Кижингинском районе. Там было более 500 контактных, а заболевших - 153 человека. Однако, работал дала свои результаты. Все пациенты выявлены на ранней стадии и максимально мы организовали лечение в стационарных условиях. Так один из них на 30 коек развернут в Кижингинской ЦРБ, лечатся пациенты и в ведущих лечебных учреждениях республики.

Солидная часть заболевших — это прибывшие из разных городов. В частности, ребята-курсанты приезжают из военных училищ на каникулы, вахтовики едут. Именно нахождение последних в обсерваторе позволяет своевременно, после анализа, на ранней стадии начать лечение.

Коронавирус в Бурятии, 21 мая: в РКБ им. Семашко - карантин

-Увы, но продолжаются случаи появления инфекции и в больницах, - продолжает Евгения Лудупова. - Так, сейчас мы расследуем случай группового заражения персонала в гематологическом отделении. Сейчас идет выяснение, кто источник заражения. Приняты необходимые меры, наложен карантин на один корпус. В других корпусах оказывается вся необходимая помощь в экстренном порядке.

Коронавирус в Бурятии, 21 мая: в больницах свободно 47% мест

Амбулаторно лечатся 179 больных. Но не потому,что нет коек в больницах, а потому что этого вполне достаточно. Ведь на лечении в отделениях больниц заняты лишь 53% мест. Это говорит о том, что можно, при необходимости, отправить в стационары многих. Однако более 50% пациентов - с легкой формой и бессимптомным течением заболевания.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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