Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 мая: болезнь еще в двух районах

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 мая. В регионе уже 863 случая болезни, от инфекции умерли 8 человек. Продолжается вспышка заболеваемости среди вахтовиков. Среди всех заразившихся на их долю приходится 266 случаев, еще 68 – приезжие из обсерваторов. Территорий, где зафиксирована болезнь, прибавилось, теперь их 29. Да и в остальных растет число больных. Но обо всем по порядку.

Болезнь зарегистрирована впервые в Черемховском и Баяндаевском районах. Здесь по одному заразившемуся.

На первом месте по заболеваемости Иркутск, в котором число случаев болезни вплотную подошло к 400 - 398. За сутки стало на 26 больных больше. Медики опять отмечают рост внутренних заражений – их уже 241. Именно поэтому стоит носить маски. Это те случаи болезни, которые подхватывают во время походов в магазин или встреч с друзьями.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 мая по-прежнему ставит на второе место вахтовый Усть-Кут. Среди нефтяников на севере за сутки заболевших стало на 19 больше, а всего случаев 200, один рабочий умер. Третье место в этом рейтинге болезни у Иркутского района. Заболеваемость в пригороде достигла отметки 77 случаев, но рост за день здесь всего 2, это немного.

В топ-5 территорий с высокой опасностью заражения, судя по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 21 мая, входит Бодайбо -48 случаев, рост за сутки -30. Все случаи заболеваемости здесь связаны с вахтовиками, приехавшими на золотодобывающие рудники и прииски. Ангарск с 37 случаями ( плюс три за сутки) замыкает этот список.

Много больных в Братске -21. Здесь заболеваемость тоже связана с приезжими, в том числе с вахтовиками. Из 14 больных в Усть-Илимске выздоровело 8 , здесь ситуация не меняется давно и это хороший признак.

В Черемхове по-прежнему -10 случаев, но больны четверо. В Усолье-Сибирском 8, в Куйтуне 7. По 5 случаев заболевания - в Боханском районе и Осинском ( но здесь четыре уже здоровы). По четыре случая в Усть-Удинском районе ( здесь один выздоровел) и Шелеховском. но здесь выздоровели все и давно. Во всех этих районах ситуация не поменялась.

Разрастается очаг заболевания в Заларях. В больницу попали уже трое. В остальных территориях, где практически единичные случаи, медикам удалось вовремя изолировать больных.

По двое больных - в городе Зима, в Катанге, Киренске, Нижнеилимском, Братском и Эхирит - Булагатском районе. В Аларском районе также было два случая, но все здоровы.

По одному заболевшему в Слюдянском, Усольском, Тайшетском районах. Выздоровели больные в Зиминском районе и Нукутах.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 мая.