Сезон клещей в Иркутске 2020: самые опасные районы на карте

За разгулом коронавируса иркутяне забыли об опасности клещей, которая существовала всегда. Но кровососы от этого не стали менее активными, наоборот. Так что, если вы отдыхаете на природе, на дачах, а в городе – в парках и скверах, будьте внимательны. Сезон клещей в Иркутске 2020 в разгаре. К медикам обратились уже почти 4 тысячи пострадавших.

- Исследовано 2649 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,8%, боррелиозом – 19,7%, другими клещевыми инфекциями – 8%, - сообщает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова – В больницу попали семь человек с подозрением на энцефалит, четверо - на бореллиоз и столько же – на риккетсиоз.

Все эти инфекции, хотя и неприятные, но лечатся антибиотиками. А вот с энцефалитом сложнее. Здесь решающий фактор – время. У человека есть всего трое суток на проверку клеща. В том случае, если он заражен, ставится укол иммуноглобулина. А если упустить время, то медикам придется бороться уже не за здоровье, а за жизнь человека. И не всегда удается спасти пациента. Поэтому, чтобы не играть в «русскую рулетку» с кровососом, осматривайте себя в лесу каждые 15-20 минут, надевайте плотную одежду, рубашки с длинными рукавами, брюки желательно спортивные, с манжетами. На голову – платок или кепку. Это даст кровососу меньше шансов. Дачные участки можно обработать от нежелательных «квартирантов» или пройтись по ним с развернутой белой простыней – собрать таким образом клещей.

Придя домой, тоже надо внимательнейшим образом осмотреть самого себя. Помните также, что клещей переносят домашние животные. Поэтому обратите внимание и на своего Рекса или Муську.

Эпидемиологи уже не составляют рейтинг опасности дачных направлений, он все тот же долгие годы. И в сезон клещей в Иркутске в 2020 году, как обычно, лидирует Байкальский тракт, Голоустенский, Мельниковский. Но и на остальных направлениях кровососов хватает. А вот список мест, где они встречаются в самом Иркутске, несмотря на обработку, которая уже проводилась в парках и скверах.

Карта опасности клещей в Иркутске.Фото: Наталья ВИБЕ

-Активны клещи в Октябрьском районе города, а также в микрорайонах Зеленый, Березовый, Юбилейный, в предместье Радищево, в районе набережной реки Ушаковки,в Академгородке, на бульваре Рябикова, в районе залива Якоби, - рассказывает Светлана Каурова. – По большому счету их много везде, где есть зеленые зоны.

За Иркутском они есть во всей округе – и в ближайших поселках, и в районе Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Слюдянки… Словом, во всей области.

Дачи под Иркутском, где всегда водятся клещи.Фото: Наталья ВИБЕ

КОНКРЕТНО

Сезон клещей в Иркутске 2020: запасайтесь страховками, прививки не ставят

Те, кто собрался в лес надолго, уже должны были поставить вакцины от клещевого энцефалита. Однако, если по каким-то причинам этого не сделали, сейчас уже не удастся. Все прививки национального календаря временно отменены из-за коронавируса, чтобы не спровоцировать болезнь. Поэтому единственным вариантом становится страховка. Она позволит сэкономить на проверке клеща, а в случае, если он окажется зараженным, укол иммуноглобулина, который может обойтись в несколько тысяч рублей, вам поставят бесплатно.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Сезон клещей в Иркутске 2020: где проверят кровососа

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445)

в Ангарске:

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).