Семь протоколов составили на виновника крупного ДТП в центре Иркутска

Крупное ДТП произошло в ночь на 22 мая на улице Степана Разина в Иркутске. Около 00.30 часов 23-летний водитель Лады не справился с управлением и на скорости протаранил Рено. Жертв и серьезно пострадавших удалось избежать. Помощь прибывших медиков понадобилась самому виновнику аварии и двум его пассажирам, которых вскоре врачи отпустили домой.

Фото: "ДТП 38RUS"

А вот лихачу пришлось задержаться и объясняться с инспекторами ГИБДД за целый букет нарушений. Итак, загибайте пальцы. Виновника ДТП ждут штрафы сразу по 7 составленных в отношении него административных протоколов. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сел за руль авто, у которого не было страхового полиса ОСАГО, помимо этого, у него самого не было водительского удостоверения, он не пристегнул ремень безопасности, повредил дорожные конструкции, нарушил режим самоизоляции.

- А так как ранее водителя Лады ранее уже лишали водительских прав, есть основания возбудить еще и уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз призывают иркутских автомобилистов соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах.