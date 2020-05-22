2020-05-22T12:41:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики объяснили скачок заболеваемости коронавирусом в Иркутской области

Жителям региона «аукнулись» Пасха и майские праздники
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Медики объяснили скачок заболеваемости коронавирусом в Иркутской области.Медики объяснили скачок заболеваемости коронавирусом в Иркутской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Иркутской области, по данным на 22 мая, уже 958 случаев случаев коронавируса. В больницах — 738 человек, и только за одни сутки на лечение попали еще 95. Среди заразившихся много вахтовиков — 298 и приезжих из обсерваторов -их в больницах сейчас 72. Но медиков волнует совсем другое. О ситуации в регионе рассказала и.о. Зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

-Да, через обсерваторы у нас прошло уже более 2, 5 тысяч человек. И у нас среди них выявлено 72 инфицированных и сегодня еще четыре человека, - сказала она. - Но главное на что я бы хотел обратить внимание - больше всего людей в регионе заболевает всё-таки за счет нашего внутреннего местного распространения. Более того, в последние 10 дней у нас рост числа внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных. Увы, но это расплата за майские праздники, когда были нарушены все правила самоизоляции, когда мы видели заполненные улицы городов и сел, что массовое общение уставших от изоляции людей и встречи друзей.

Больше всего таких тяжелейших пневмоний в центрах эпидемии в регионе — в Иркутске, Братске, Ангарске, Иркутском районе . В Бодайбо было только что зарегистрировано 10 случаев. Медики считают это одним из индикаторов эпидемиологического неблагополучия в регионе. Поэтому по -прежнему в больницы попадают все заболевшие, в том числе с легким и бессимптомным течением болезни. Это нужно для того, чтобы остановить инфекцию.

-А я в очередной раз обращаюсь к жителям Иркутской области с просьбой соблюдать все необходимые требования которые уже должны были стать правилом за последние два месяца, - говорит Валентина Вобликова. - Это и соблюдение дистанции, и ношение масок в публичных местах, и максимальная гигиена. Да, частое мытье рук с мылом и использование антисептиков это тоже очень важно. Но самое главное это самоизоляция. Как можно чаще просто оставайтесь дома! Помните, что 75% заразившихся у нас в регионе болеют ею без всяких симптомов, то есть они являются просто носителями вируса. Очень часто обнаружение заражения происходит случайно, когда мы вычисляем контактных с больным. Либо в случае, если есть минимальные признаки ОРВИ или сам человек сам отправился на анализы. Но все бессимптомные носители COVID заразны!

Растет и количество выздоровевших. Их уже 200, а будет еще больше. Как отмечают медики, выписывают пациентов только после двукратного отрицательного анализа и при отсутствии любых клинических проявлений заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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