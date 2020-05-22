«Великая Победа - Стена Памяти»: сибиряк Алексей Тыхеев говорил, что страшно на войне

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти», посвященный 75-летию Великой Победы.

Сегодня расскажем о жителе села Одинск, что под Ангарском, Алексее Тыхееве. Он воевал в Маньчжурии, был награжден медалью "За Победу над Японией", орденом Отечественной войны II степени.

-Папа не любил рассказывать о войне. Говорил: «Там страшно», - вспоминает дочь фронтовика Елизавета Тыхеева. - Забрали трех братьев сначала: Иннокентия, Николая и Василия. А папа во время войны на границе служил. Оттуда его перевели в 59-ю кавалерийскую дивизию. Мама всю жизнь ждала сыновей, погибших на войне. И когда папа вернулся, это такая радость была.

О Великой Отечественной войне в судьбе сибиряков - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) и на телеканале «ТиВиСи HD».