2020-05-22T15:37:56+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: Иркутск обеспечивал фронт техникой и продуктами

Вспоминаем о сибиряках, приближавших Великую Победу
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Великая Победа - Стена Памяти»: Иркутск обеспечивал фронт техникой и продуктами«Великая Победа - Стена Памяти»: Иркутск обеспечивал фронт техникой и продуктамиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

В годы войны Иркутск был тылом, где ковалась Великая Победа. В городе работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых лечились около 103 тысяч раненых бойцов. Иркутяне первыми в СССР начали сбор средств на строительство танковых колонн. В годы войны авиазавод выпустил около 2 тысяч самолетов и более миллиона мин. Снабжали фронт и провизией.

О жизни Иркутска в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: Иркутск - тыл, где ковали Победу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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