2020-05-23T20:56:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 24 апреля: зарплатную субсидию могут получить 8 тысяч предпринимателей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии на 24 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 24 апреля: зарплатную субсидию могут получить 8 тысяч предпринимателей.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 24 апреля: зарплатную субсидию могут получить 8 тысяч предпринимателей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в Бурятии, 24 мая. По последним данным, в республике 1143 случая инфекции. Только в Улан-Удэ — 673 больных. Но сами медики оценивают ситуацию как достаточно благополучную. Хотя тревогу вызывают тяжелые пациенты и пациенты на ИВЛ. Но все же. Почти половина больных — 532 человека — уже выписаны из лечебных учреждений, они выздоровели. В стационаре сейчас больных уже много меньше, чем тех, кто вылечился — 469. Еще 136 пациентов с легкими формами ОРВИ лечатся амбулаторно.

Коронавирус в Бурятии, 24 мая: на выплату 12 тысяч 130 рублей на сотрудника имеют право 8 тысяч предпринимателей

Солидная поддержка и касается большого числа людей. Особенно если учесть, что требование к компании для получения такой льготы в большинстве случаев выполнимо. Это сохранение в фирмах и ИП числа работающих на уровне не менее 90% штата на 1 апреля.

В Бурятии более 8 тысяч предпринимателей имеют право на получение субсидии на зарплату, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии . - Более половины из них, 4,8 тыс организаций, уже оформили заявления. Выплачено свыше 105 млн рублей.

Полученные деньги компании могут потратить на необходимые им цели. В том числе и на выплату зарплат . Тем, кто еще не оформил субсидию, стоит поторопиться. Документы на выплату за апрель принимают только до 1 июня. А за май — с 1 июня до 1 июля. Подать их можно онлайн.

Чтобы разъяснить руководителям фирм и ИП, как получить безвозмездную поддержку от государства, правительство Бурятии проводит прямой эфир. Он состоится в понедельник, 25 мая, с 12:00 до 13:00 в официальном сообществе Правительства Бурятии в социально сети Вконтакте. Послушать может любой желающий. На вопросы ответят Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев, представители Управления Федеральной налоговой службы по Бурятии и Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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