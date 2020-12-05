Двойная работа за один оклад: из-за пандемии компании в Иркутске сократили штат на 30%

Уровень безработицы в Приангарье хотя и стал ниже, но все еще высокий - 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мир после пандемии не будет прежним. Так, рынок труда в Иркутске уже кардинально изменился. Поработав удаленно или вообще сменив профессию, сибиряки не спешат возвращаться к прежней офисной рутине. Но хорошо, если в принципе есть куда возвращаться - тысячи горожан из-за коронавируса остались без доходов. Уровень безработицы в Приангарье хотя и стал ниже, но все еще высокий - 3,9%. Компании, чтобы выжить, ужимают штат и зарплаты. Выясняем, какие специалисты в цене, несмотря на пандемию, и где можно заработать.

ДОХОДЫ ПАДАЮТ, СОТРУДНИКИ УВОЛЬНЯЮТСЯ

- В Иркутске компании чаще всего сокращали персонал и отказывались от аренды офисов, - рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

Но удаленка спасла не всех. Рекрутеры говорят: большинство компаний до сих пор в режиме выживания, а не заработка. Так, крепко досталось общепиту и сфере туризма. В одном из сервисов по продаже авиабилетов и бронированию отелей зарплаты менеджеров сейчас снижены вдвое. Персонал пишет заявления «по собственному».

- И остановить не пытаются, хотя проработали вместе не один год. Платить-то нечем, - вздыхает один из бывших сотрудников, а теперь снова в поиске работы, Андрей Викторов.

Внештатным сотрудникам фирмы отказывают, а штатных отправляют в неоплачиваемый отдых или урезают рабочий день.

- На 3 декабря в связи с карантином 242 иркутянина трудятся неполный день, смену или рабочую неделю, 1293 - в простое, 246 - в отпуске без сохранения зарплаты, 15 374 - на временной удаленке, - назвали конкретные цифры в Центре занятости населения Иркутска. - С начала года лишились работы 4589 человек, из них массово уволились 2804 специалиста из 12 фирм.

Эксперты считают, что многие компании продолжат экономить и в 2021 году. Разумеется, корпоративы, командировки и другие расходы на оставшийся персонал тоже сокращают до минимума.

КУДА ПОДАТЬСЯ: НА СТРОЙКИ, В БОЛЬНИЦЫ ИЛИ В МАРКЕТИНГ

В поиске новой должности сейчас 26,5 тысячи иркутян. А вакансий в местном центре занятости в два раза меньше - 13,1 тысячи. И больше половины из них - на стройках. Как уже сообщали корреспонденты "КП"-Иркутск, из-за нехватки мигрантов (границы закрыты, вот и не едут) рабочих рук не хватает.

- На рынке труда Иркутска требуются каменщики, бетонщики, арматурщики, штукатуры, рамщики, плотники, облицовщики, маляры, станочники, повара, электрогазосварщики, - рассказывают в министерстве труда и занятости Приангарья. - Востребованы врачи, медсестры. Устойчивый спрос на неквалифицированный труд: уборщиков помещений, грузчиков, дворников. Средняя зарплата по вакансиям - 30,4 тысячи рублей.

Еще этой осенью стало больше вакансий с пометкой «удаленно». Особенно для программистов, специалистов по продажам, администраторов, маркетологов и преподавателей. Работать они могут и дома - достаточно ноутбука и интернета. Средняя зарплата, по данным hh.ru, - 37,5 тысячи рублей.

- Наша фирма в пандемию почти не потеряла в доходах, потому что ищем клиентов не только в городе, но и по всей стране. Наоборот, благодаря этому даже расширяем штат, - рассказывают в одной из маркетинговых компаний Иркутска.

А сферу IT сибиряки сейчас считают престижной наравне с нефтегазовой отраслью и госслужбой. Даже топ-менеджмент остался позади. Неудивительно, ведь программистам обещают в награду за труд, если посмотреть предложения по Иркутску, до 200 тысяч рублей.

Так что найти работу, и даже за неплохое вознаграждение, все же можно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анна КУЗЬМЕНКО, директор рекрутингового агентства из Иркутска:

Запросы все выше!

- Из-за пандемии компании сократили штат примерно на 30%. И ровно настолько же чаще иркутяне стали обращаться в поисках работы. Но проблема в том, что далеко не всегда их навыки и компетенции соответствуют требованиям работодателей. Запросы все выше! В ту же престижную нефтегазовую сферу требуются высококвалифицированные специалисты, каких редко найдешь. А если говорить в целом о работе в Иркутске, то из-за коронавируса в цене универсальные бойцы, которые в силах трудиться и за себя, и за того парня.

Совет такой: если вы в поиске, не стесняйтесь очень подробно рассказывать в резюме и на собеседовании, какие задачи выполняли на предыдущей работе и каких результатов достигли. Особенно если совмещали несколько должностей - это может стать решающим фактором при приеме на новое место.

Вероятно, в новом году ситуация не изменится: фирмы осторожничают и не спешат снова набирать полный штат на обычную зарплату. Увы, пока о прибыли у большинства компаний речи не идет.

КСТАТИ

Зарплаты повысят не всем

Проиндексировать сотрудникам зарплату по итогам непростого года смогут, понятное дело, не все. В Иркутске больше половины работодателей уже отказались от этой идеи. Остальные в раздумьях, и лишь единицы готовы поднять вознаграждение.

Специалисты каких сфер могут рассчитывать на прибавку к доходу? Госслужащие, медики и фармацевты, работники производства, водители, логисты и доставщики, - это если смотреть в целом по стране.

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