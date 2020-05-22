Руслан Болотов: Самое главное – относиться ко всему по-человечески

Мэр Иркутска Руслан Болотов стал гостем радиостудии «Комсомольской правды» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске), где зашел откровенный разговор как о дне сегодняшнем, так и о планах на будущее. Глава областного центра подчеркнул, что основная его задача сейчас – в тесном взаимодействии с и.о. губернатора и правительством Иркутской области решать вопросы, которые поднимают жители столицы региона. А вопросы эти чаще всего связаны с состоянием дорог, вывозом мусора, благоустройством территорий.

Первое интервью свежеиспеченного мэра Иркутска Руслана Болотова 00:00 00:00

Напомним, что выборы мэра Иркутска состоялись на 12-м заседании Думы города 30 апреля. Решение о том, кто из 29-ти предложенных кандидатур станет градоначальником, депутаты принимали тайным голосованием. Для победы необходимо было набрать две трети голосов депутатского корпуса - 24. Руслан Болотов получил 26.

- В борьбе за пост мэра была серьезная конкуренция. Определялись политика и пути развития города на ближайшие пять лет. Но, думаю, что та идеология, которую мы предложили и уже воплощаем в жизнь с участием жителей, была более убедительна, чем другие, - отметил глава города, комментируя свою победу на выборах.

Напомним также, что ранее Руслан Болотов занимал должность председателя правительства Иркутской области. По его признанию, в момент перехода на работу в администрацию столицы региона, он почувствовал особую ответственность.

- Это ответственность за город, за его развитие, за систему жизнеобеспечения, за жизнь людей, в конце концов. Назвать это легким грузом сложно – ощущается 24 -часовое внутреннее напряжение. На любую ситуацию нужно реагировать так, чтобы потом не было стыдно, и чтобы была уверенность в том, что ты сделал все возможное, чтобы предотвратить какой-либо негативный сценарий, - сказал мэр.

В дополнение он отметил, что, если в правительстве области принимаются коллегиальные решения, то в городе основная ответственность лежит на одном человеке – мэре.

- Вместе с повышенной ответственностью эта должность дает мне возможность завершить целый ряд задач, которые ставились перед муниципалитетами правительством региона, - продолжил Руслан Болотов. - Для меня важно реализовать эту идеологию в самом большом городе Приангарья, с которым меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, здесь дед курировал строительство Иркутской ГЭС. И это, кстати, тоже накладывает на меня определенные обязательства – своих родных я не могу подвести.

Глава Иркутска также обратил внимание на то, что он пришел к руководству городом в непростых условиях.

- Непростые процессы в экономике накладывают определенные ограничения при принятии решений и требуют особых подходов. Мы никогда не были в такой ситуации. Страна и регион переживали разные кризисы, но сейчас вызовов в разы больше, - констатировал он.

Говоря о процессе формирования команды, Руслан Болотов отметил, что он будет длительным.

- Я не хочу торопиться. Предложил коллегам работать в единой системе координат. Кто готов, продолжит свою деятельность. При принятии кадровых решений важно думать о людях. Предлагать работу в этой же системе. Определяющее здесь, да и вообще во всем, – человеческое отношение. Нужно всегда слышать человека, который напротив тебя. Без компромисса достигнуть коллегиального решения невозможно. Я прошел весь путь – от директора муниципального предприятия до председателя правительства, и понимаю всю цепочку. Главное: человек, с которым ты работаешь. И я никогда не сужу о людях исходя из чьего-то частного мнения. Рассматриваю несколько точек зрения. Думаю, что основной костяк нашей команды будет сформирован к осени, но в целом это, как я уже сказал, длительный процесс.

Мэр также подчеркнул важность последовательной работы в рамках тех, или иных проектов, в особенности национальных.

- Работа по нацпроекту - это серьезно подготовленные документы, которые потом превращаются в конкретные объекты. Если документов нет, реализация невозможна, и нужно начинать все с начала. А вообще большая часть того, что делалось хорошего в городе, связана с национальными проектами, и они, безусловно, будут продолжены, - сказал глава Иркутска.

В завершение беседы Руслан Болотов заявил, что готов общаться с жителями с помощью всех удобных для иркутян форматов и каналов связи, в том числе обсуждать вопросы состояния дорог и чистоты улиц.

- Весь мир относится к отходам, как к статье доходов. И нам нужно тоже менять отношение к этой теме. На самом деле, правильно говорят: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Думаю, к этому мы тоже когда-нибудь придем, - выразил надежду мэр.

НАША СПРАВКА

Руслан Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000-м – ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». С января 2006 года по декабрь 2007 года был главой Шелеховского городского поселения, с декабря 2008 года до января 2011 года – министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. До октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков Иркутска.

В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. 7 августа 2017 года стал исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области. 25 сентября 2017 года кандидатура Руслана Болотова согласована на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.

В декабре 2019 года Руслан Болотов стал исполняющим обязанности председателя правительства региона. 17 марта 2020 года назначен на должность вице-мэра города Иркутска. 30 апреля 2020 года избран на должность мэра Иркутска.

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