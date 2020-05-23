2020-05-22T19:09:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 23 мая 2020: в республике вручат медали за вклад в борьбу с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Бурятии на 23 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 23 мая 2020: в республике вручат медали за вклад в борьбу с COVID-19.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 23 мая 2020: в республике вручат медали за вклад в борьбу с COVID-19.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Бурятии, 23 мая. Число больных продолжает расти и достигло уже 1124 случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 664. Это достаточно много. В то же выписали из больниц уже 480 человек, а это уже практически 40%. При этом в стационарах остается 462 больных. А 176 пациентов с легким течением болезни лечатся амбулаторно.

Коронавирус в Бурятии, 23 мая: основные заражения происходят дома

Анализ заболеваемости показывает, что большое количество случаев инфицирования происходит именно дома, - говорится в обращении главы Роспотребнадзора Сергея Ханхареева. - Когда те, кому предписано изолироваться на 14 дней, пренебрегают правилами карантина. Такое совершенно недопустимо. Никакие причины не могут быть уважительными для того, чтобы подвергнуть риску здоровье близких людей. Напоминаю: прибывшим и контактным следует строго соблюдать режим изоляции.

Сергей Ханхареев обратил внимание на обязательность ношения масок в публичных местах. А также напомнил,что нельзя относиться к магазинам как месту для прогулок. Режим самоизоляции продолжает действовать, риски всегда есть. И объекты торговли следует посещать только при крайней необходимости. Мы советуем пользоваться сервисами онлайн-покупок. Это гораздо безопаснее, и многие торговые фирмы уже активно предоставляют такие услуги.

Коронавирус в Бурятии, 23 мая: медаль за вклад в борьбу с коронавирусом

Уже в нескольких регионах России собираются вручать свои региональные медали врачам, предприятиям, общественным организациям и волонтерам за вклад в борьбу с COVID-19. Бурятия также приняла решение учредить такую награду. Но нужен эскиз награды. К его разработке приглашаются все желающие. Нужно придумать оригинальное название и сам внешний облик медали.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Каждый автор может заявить на конкурс не более 3 работ. При этом авторы эскиза должн четко представлять, что медаль будет состоять из двух частей: колодки и самой медали диаметром не более 33 мм. А колодка должна соединяться с помощью кольца и ушка с медалью. Важно, чтобы награда содержала элементы государственной символики Республики Бурятия. Конкурсанты должны представить свои эскизы медали на плотной бумаге формата А4 (21х30 см), в цветном или черно-белом изображении, а также на электронных носителях. Нужна и пояснительная записка с описанием эскиза, названием и поснением, почему именно эти элементы дизайна соответствуют идее.

Победитель конкурса будет награжден денежной премией -150 тысяч рублей. За второе место предусмотрена денежная премия в размере 100 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч рублей. Материалы должны быть предоставлены не позднее 1 июня, а подведение итогов конкурса запланировано до 8 июня 2020 года.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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