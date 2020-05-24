Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 апреля: случаев заражения больше тысячи, пока не до турбаз, вспышка в Усть-Куте локализована

Коронавирус в Иркутске, 24 мая. Накануне Иркутск перешагнул отметку в 1000 случаев заражения, прибавив сразу 120 больных. С момента начала эпидемии в регионе не было такого количества за сутки. В больницах, где число мест для лечения больных с этим диагнозом изначально должно было ограничиться примерно 1200, сейчас 842 пациента. А коек будет больше в два раза, чтобы точно хватило всем. Сегодня мы узнаем новую цифру зараженных( обновляется!!!). А пока последние данные на этот час.

Коронавирус в Иркутске, 24 мая: растет число пневмоний

Ситуация с коронавирусом в Иркутске, несмотря на рост заболеваемости к 24 мая, по-прежнему достаточно нетипичная для страны ( но распространенная в других регионах Сибири). До 75% всех случаев коронавируса протекает бессимптомно или с минимальной симптоматикой. Это выяснялось, когда проверяли контактных. Но буквально в последние дни выросло число пневмоний.В Иркутске, в пригороде, в Братске, в Ангарске, в Бодайбо.

-. Увы, но это расплата за майские праздники, когда были нарушены все правила самоизоляции, когда мы видели заполненные улицы городов и сел, за массовое общение уставших от изоляции людей и встречи друзей. Как раз закончился инкубационный период болезни, которой люди заразились во время отдыха, - сказала и.о. заместителя председателя правительства, сама медик, Валентина Вобликова.

Будьте осторожнее

Коронавирус в Иркутске, 24 мая: турбазы не откроются с 1 июня

На это все надеялись, строили планы. Даже на сайтах самих турбаз Байкала уже появились сообщения о возможности бронирования мест. Даты начала сезона разные — кто ставит 1 июня, кто готов размещать отдыхающих с 1 июля. Однако увы. На следующей неделе руководители туристической отрасли планируют лишь совещаться, как быть. Но всем понятно — с 1 июня запрет будет продлен.

-По плану мы должны открыть турбазы и гостиницы для отдыхающих на третьем этапе снятия ограничений, - рассказывает заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова. – К этому моменту у нас должно быть не меньше 50% свободных мест в больницах, предназначенных для лечения коронавируса, охват тестированием должен быть не менее 110 на 100 тысяч жителей. Но самое главное –это коэффициент распространения инфекции, он должен быть 0, 5. То есть, переводя с медицинского языка на обычный, случаи заражения должны быть по большей части единичными, а не массовыми.

Если с тестированием и числом мест в больницах все ОК, то болеть стали больше. Это 14 мая, когда в регионе начался первый этап снятия ограничений, преобладали как раз отдельные случаи заражения. Но потом, когда в больницы стали попадать вахтовики и те, кто заразился на майских праздниках, ситуация изменилась. Сегодня каждый больной по статистике награждает вирусом еще двоих. Даже детские оздоровительные лагеря, по самым оптимистичным прогнозам, не могут быть открыты раньше июля — августа. А скорее всего, отдых придется перенести на осень и зиму.

В Бурятии решать, что делать с отдыхом, будут 29 мая. Там действуют те же ограничения, и проблемы с их выполнением похожи. В любом случае, в республику в ближайшее время гостей с других территорий не ждут. Их отправляют в обсерватор.

Так что приезжим летний отдых на Байкале не светит. А местным стоит задуматься о даче, одиночных походах и отдыхе в деревне. По крайней мере, до второй половины лета и осени, когда на озере наступает бархатный сезон. ( подробности)

Коронавирус в Иркутске, 24 мая: вспышка в Усть-Куте локализована

Конечно, нельзя точно сказать, что число больных на севере, в Усть-Куте, вообще больше не увеличится. Но ситуацию удалось локализовать.

«За последние сутки случаев заболевания среди вахтовиков в Усть-Куте не зафиксировано. Все заболевшие вахтовики госпитализированы. Остальные находятся в обсерваторах. Они под охраной, ни один человек не имеет права выйти. Дал задачу провести дезинфекцию всех улиц города, общественных пространств, транспорта. Скоро на базе санатория «Усть-Кут» начнет работать госпиталь», - написал в своем инстаграме Игорь Кобзев. Глава региона накануне побывал в городе, чтобы на месте познакомиться с ситуацией.

Кроме того, решено направить в район дополнительные бригады медиков. Они будут работать в новом госпитале на базе санатория «Усть-Кут». Волонтеры-медики из Саянска также примут участие в работе этих бригад.

Жителям Усть-Кута глава региона настоятельно рекомендовал строго соблюдать масочный режим и не выходить из дома без крайней необходимости.

Таковы последние новости о коронавирусе на 24 мая.