2020-05-25T12:52:52+03:00
Общество

Два бойца рукопашного боя задержали грабителя в Иркутске

Виталий Лапин и Кирилл Родин догнали преступника, скрутили и сдали полиции [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Виталий Лапин (справа) и Кирилл Родин. Фото: личный архивВиталий Лапин (справа) и Кирилл Родин. Фото: личный архив
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- Помогите! Держите вора, он деньги украл! – крики продавщицы, которая выбежала из продуктового магазина за неизвестным мужчиной, два 21-летних иркутянина Виталий Лапин и Кирилл Родин из микрорайона Юбилейный услышали, когда поздним вечером возвращались домой. Парни увидели, как убегающий в черной кожаной куртке оторвался от запыхавшейся женщины на несколько десятков метров. И та, уже поняв, что сама его догнать не сможет, лишь продолжала звать на помощь.

- Мы даже не сговариваясь, побежали за ним, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Виталий Лапин. – Женщине же прямо на бегу крикнули быстрее звонить в полицию. Мужик оборачиваясь, увидел, что его преследуют, и попытался оторваться. Но, физическая подготовка у него оказалась похуже, чем у нас. Боялись ли, что у него может быть оружие? Нет, мы ведь с Кириллом занимаемся рукопашным боем, выступаем на соревнованиях, у меня и разряды есть.

Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Неудивительно, что скрыться от таких спортсменов шансов у грабителя не было. Он лишь успел забежать за дом, где парни и схватили его за шиворот. Приемов из смешанных единоборств Виталию и Кириллу при этом применять не пришлось. Они просто повалили преступника на землю и стали удерживать, чтобы у того не было соблазна вырваться и ускользнуть. Правда, увидев атлетичных ребят, преступник, судя по всему, даже не думал сопротивляться.

- Говорим ему: «Ну все, придется отдать деньги, которые украл», - продолжает Виталий Лапин. – Тут и полицейские подъехали. Мы передали его им и пошли домой. Оказалось, украл он около 5 тысяч рублей. Продавщица, которую он ограбил, так была благодарна, что даже пообещала нам бесплатный пакет продуктов.

Виталий Лапин (слева) на тренировке по рукопашному бою. Фото: личный архив

Виталий Лапин (слева) на тренировке по рукопашному бою. Фото: личный архив

Доставив задержанного в отдел, сыщики выяснили, что грабителем оказался 42-летний ранее неоднократно судимый за такие же преступления житель Иркутска. Украденные деньги у него нашли при личном досмотре. Кстати, на свое очередное «дело» мужчина, судя по всему, пошел вообще без всякого страха быть опознанным. Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине зафиксировали, что в момент, когда он доставал наличные из кассы, на его лице даже не было маски.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Что касается Виталия и Кирилла, то руководство иркутского МВД уже решает вопрос о их поощрении за своевременные и решительные действия.

- Зато размялись маленько, из-за коронавируса сейчас ведь тренировок нет, - улыбается Виталий Лапин. – Нет ли желания после этого случая поступить на службу в полицию? Будем думать. Пока нам надо закончить колледж. Я учусь на инженера-механика, а Кирилл на строителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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