Велоспорт в Иркутске: крутим педали и укрепляем здоровье

Вместо прогулок разве что променад от спальни до кухни! Из-за вынужденной самоизоляции многим из нас недостает активности, это факт. Однако не стоит забывать о велосипеде. Как раз он и может стать отличной альтернативой ежедневной физкультуре. Велоспорт в Иркутске - отличный способ держать себя в форме на карантине.

- Этот вид спорта при правильной езде исключает травмы, - рассказывает старший тренер отделения велоспорта СШОР «Олимпиец» Юрий Киселев. - Даже когда кто-то получает серьезную травму, например перелом, для восстановления рекомендуют заниматься именно велоспортом, поскольку он развивает все мышцы, суставы и хрящи. К тому же не стоит забывать о том, что это направление помогает становиться выносливым и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Скорость реакции и внимательность

Если вы считаете, что нагрузка при вращении педалей идет только на ноги, то вы заблуждаетесь! Во время длительной поездки напрягаются и кисти рук, которые контролируют руль, и плечи, задействованные в поворотах, и спина - во время движения ее надо, что называется, держать. Поэтому велоспорт в Иркутске намного полезнее, чем кажется на первый взгляд.

А чтобы рассчитать скорость, определить расстояние до препятствия или предвидеть ситуацию на дороге, нужны хорошая реакция и внимательность.

- Велоспорт - это первый и самый главный шаг к умению водить автомобиль, - добавляет Юрий Киселев. - Посудите сами: большинство аварий происходит либо из-за неопытности водителей, либо из-за неумения действовать в экстремальных ситуациях. А в нашем виде спорта мы являемся участниками дорожного движения и постоянно следим за ситуацией вокруг. Это помогает развить хладнокровие и реакцию, которые могут спасти жизнь в случае опасности.

Ну и, конечно, велоспорт в Иркутске полезен для интеллекта и явно его повышает. Почему? На соревнованиях гонщики выстраивают тактику езды, чтобы перехитрить соперников: где-то снизить скорость или, наоборот, повысить ее и первым пересечь финишную черту.

Цена вопроса

Самый главный минус велоспорта - это его дороговизна. Если для игры в футбол во дворе достаточно только мяча, то здесь нужен как минимум хороший велосипед. Стоит он от 10 тысяч до… 200 тыс. рублей. А еще считайте минимальный набор экипировки: например, шлем, защитные перчатки.

Но есть и положительный нюанс. Если предпочтете автомобилю велосипед, то не только убережете природу от воздействия выхлопных газов и приведете себя в форму, но и сэкономите огромную сумму денег. Машине ведь требуется бензина, а велику - нет!

Велоспорт в Иркутске: крутим педали и укрепляем здоровьеФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как выбрать

Для поездок по городу лучше остановить свой выбор на самой простой модели. Ее отличает минимализм, на ней обычно установлен простой ножной тормоз. Но стоит иметь в виду, что он довольно ненадежен: если цепь слетит или порвется, затормозить будет невозможно. Поэтому лучше выбирать ручные тормоза.

Часто такой велосипед не имеет и скоростей, поэтому бодро ехать в горку будет затруднительно. Также на нем редко устанавливаются мягкие вилки, которые обеспечивают амортизацию на неровной дороге. Если вы планируете выезжать на пересеченную местность, подбирайте модель с мягкой вилкой.

Зато посадка (неспортивная и очень удобная), высокий руль и седло позволяют держать спину прямо и сидеть вертикально. Руки практически не напрягаются, но нагрузка на позвоночник увеличена. Поэтому для комфортной езды есть широкое мягкое седло, но оно опять же не подходит для длительных поездок - более 2 часов (сдавливаются ткани ягодиц и замедляется кровообращение). На жестком седле основное давление приходится на седалищные кости, поэтому для долгих поездок оно предпочтительнее. Рама часто бывает заниженной - для удобства посадки в юбке или деловых брюках (не потребуется высоко поднимать ногу). Для облегчения веса рекомендуем выбирать велосипед с высокой, более легкой рамой из алюминия.

Ну и, конечно, в большом потоке людей и машин важно, чтобы велосипед был заметен - во избежание аварии. Полезно установить фары и звонок, если они отсутствуют в базовой комплектации. А для перевозки небольших грузов есть корзины или багажники - удобно ездить за покупками.

КОНКРЕТНО

Какие еще бывают байки:

Горные. Отличаются наличием одного или двух амортизаторов (для более комфортной езды по бездорожью), колесами с большим диаметром и возможностью переключения передач. В зависимости от модели у такого транспорта может быть до 18 скоростей, которые помогают водителю управлять им во время спуска с горы или движения на подъем;

BMX. Предназначены в первую очередь для экстремального катания на специальных площадках и выполнения различных трюков и прыжков. Его главные особенности - это маленький размер, облегченная рама, высокий руль и низкое сиденье, а также часто отсутствие тормозов. Вряд ли он подойдет для города: ездят на нем сидя и на низкой скорости, что не очень удобно;

Шоссейные. Созданы они для скоростных гонок по ровным дорогам или специальным трекам. У них узкие колеса, которые не подходят для бездорожья, а также удлиненная рама, за счет которой водителю приходится сидеть за рулем, вытянувшись (это помогает повысить аэродинамику). Опять-таки поскольку на таком типе велосипеда ездят по шоссе, у него совсем нет амортизации.

ВАЖНО

Как определиться с размером? Чем выше ваш рост, тем более высокая рама вам нужна. Рассчитать это очень просто. Измерьте длину вашей ноги от пола до внутренней стороны бедра. Полученный результат нужно умножить на коэффициент: 0,57 для горного и 0,66 для шоссейного или городского велосипеда. А поскольку все производители в технических характеристиках все указывают в дюймах, полученное значение в сантиметрах нужно разделить на 2,54.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day) появился совсем недавно. В 2018 году на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция об учреждении нового праздника.

Велосипед не случайно удостоился личного праздника от ООН: это доступный и самый экологически чистый вид транспорта. Его выбирают те, кто заботится об окружающей среде, а также о собственном здоровье. Он позволяет быть мобильным, социально вовлеченным и дает возможность изучить окружающую среду. И все это как раз соответствует целям ООН. Отмечается праздник 3 июня.