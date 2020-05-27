Коронавирус в Бурятии, последние новости на 27 мая: все больше больных, одинокие родители получат доппаек, буйный вахтовик – срок за хулиганство

Коронавирус в Бурятии, 27 мая. Накануне врачи сообщили о 1313 случаях заражения, сколько их будет сегодня, станет известно в ближайшее время. Важно, что из больниц выписана уже практически половина заболевших, более 600. В стационарах – 527 больных, лечатся амбулаторно 16. ( обновляется). К сожалению, зафиксирована еще одна смерть, восьмая. Новые случаи болезни - из очага в РКБ им. Семашко, из вахтового поселка в Баунтовском районе.

Коронавирус в Бурятии, 27 мая: одинокие мамы и папы получают продуктовую помощь

Посылки с продуктами – всего 10777 штук – уже доставлены в большую часть районов Бурятии и столицу - Улан-Удэ. В ближайшие дни оставшаяся часть гуманитарной помощи отправится в Мухоршибирский, Бичурский, Муйский, Северобайкальский районы и Северобайкальск.

- Напомню, по поручению главы Бурятии семьям, состоящим из единственного родителя, будет выдан продуктовый набор на каждого ребенка в семье. В апреле такая помощь уже была оказана, в мае сформирована и распределяется дополнительная партия адресной помощи в виде продуктов первой необходимости, - отметила руководитель ведомства Татьяна Быкова.

При этом семья должна состоять на учете в органах социальной защиты населения и получать пособие на ребенка. Паек положен для одиноких мам или пап, чьи дети не посещают школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников, получающих льготное питание в образовательных учреждениях.

Всего уже подготовлено более 12 тысяч продуктовых посылок. Их уже получили порядка 4 тысяч семей – это почти 30% от общего количества сухпайков.

Коронавирус в Бурятии, 27 мая: за пьяный дебош вахтовику придется ответить

Дебош устроил 45-летний житель Бурятии. Он 9 мая прилетел с месторождения в Якутии, где находился на заработках. Его отправили в обсерватор Прибайкальского района, где он и должен был находиться до 22 мая. ЧП произошло 15 мая мужчина, когда мужчина спустился вниз с балкона второго этажа и отправился гулять по территории.

В пьяном виде его задержали полицейские, вернули в обсерватор и передали врачам. Спиртное вахтовик «добыл», передав деньги через ограду. Проверяться на состояние опьянения отказался. Зато щедро комментировал происходящее матом, упирался и не желал уходить в свою комнату. Закончилось все возбуждением административного дела за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уголовного – за мелкое хулиганство. Как только он вышел из обсерватора, были составлены протоколы. В тот же день Прибайкальским районным судом он призван виновным и выплатит штрафы в размере 15 тысяч и полутора тысяч рублей соответственно.

Коронавирус в Бурятии, 27 мая: открываются группы в детсадах Улан-Удэ

Дежурные группы готовят к открытию в пяти детских садах Улан-Удэ. В них принимаются дети, родители которых работают на предприятиях, деятельность которых не приостановили. При приеме малышей у мам и пап в обязательном порядке потребуют справки с места работы. Понадобится справка от педиатра, в том числе - не контактировал ли ребенок с кем-либо из больных.

Все эти меры предосторожности в нынешних условиях оправданны. Отдельно надо сказать, что количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе должно находиться не более 15 человек.

С 25 мая уже начали работу группы еще в пяти садиках. А в двух они и не переставали работать.

В каждом детском саду организован «входной контроль» - измеряется температура сотрудников, детей, родителей, смотрят, нет ли признаков ОРВИ, проверяется, есть ли маски, перчатки. Запрещается приводить и забирать ребенка пожилым людям. Все сотрудники получили отрицательный результат анализов на COVID-19.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 27 мая. .