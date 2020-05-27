Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 мая: ограничения снимать рано, много больных с пневмонией, детский отдых - не раньше июля

Коронавирус в Иркутске, 27 мая. Всего в регионе зарегистрировано около 1400 случаев коронавирусной инфекции. Накануне состоялся очередной депутатский штаб ЗС по борьбе с вирусом, на котором выступила, рассказав о положении дел с заболеванием в регионе и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Коронавирус в Иркутске, 27 мая: ковидная статистика

«По данным на утро 26 мая показатель заболеваемости был 57 на 100 тысяч населения. По России на сегодняшний день он больше 68 на 100 тысяч. Темп прироста за последние сутки - 5% или 70 человек. Но надо учесть, что в предыдущие дни он был 10,8% и 9,4%», - отметила Валентина Вобликова. – У 10 человек тяжелое течение болезни.

Есть четкое разграничение больных по статусу. Так, 50,8% заразившихся или 700 человек прибыли из неблагополучных территорий. Среди них большая группа – это вахтовики, их 552 человека. Есть те, кто заразился в результате контактов. Но медиков особенно беспокоит другая цифра - 628 заболевших а результате местного распространения инфекции. Сегодня именно оно выходит на первый план и должно учитываться при прогнозировании и при проведении противоэпидемических мероприятий. Что еще важно? Большая доля заболевших - 170 случаев – приходится на прибывших в регион в апреле и мае гражданах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси.

Коронавирус в Иркутске, 27 мая: пневмония диагностирована у 9% заболевших

Быстрый рост числа пневмоний, среди которых много особо опасных вирусных, в регионе начался, как того и ожидали врачи, через две недели после майских праздников, когда жители региона забыли про самоизоляцию и активно общались .

« И спустя 10 - 14 дней, после окончания инкубационного периода, мы увидели рост внебольничных пневмоний практически в 2 раза, – сказала Валентина Вобликова. – Это свидетельствует об эпидемиологическом неблагополучии территории. И только два последних дня у нас не 50, не 70 случаев воспалений легких, а около 30. Также обращает на себя внимание тяжелое течение этих пневмоний: 25 - 30 пациентов постоянно находятся в палатах интенсивной терапии и реанимации. А от 3 до 6 человек на ИВЛ».

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни заразившихся. Не всегда получается, подводят хронические болезни, возраст. Да и сама болезнь очень коварна, специфических лекарств от нее пока нет. Особенно тяжело справиться именно с вирусными пневмониями.

Конечно, в то же время у 81% зараженных болезнь протекает без всяких симптомов, а 10% переносят болезнь так же, как и любое ОРВИ. Среди вахтовиков, где высок процент здоровых крепких мужчин, был только один случай тяжелого течения болезни – у вахтовика, который умер в Усть-Куте, до последнего затянув с обращением к врачам. Остальные переносят болезнь достаточно легко.

Коронавирус в Иркутске, 27 мая: детские лагеря можно открыть после 1 июля

Но, конечно, не все так просто. Если ситуация продолжит ухудшаться и число больных продолжит расти, с этим придется повременить. Для снятия ограничений важен такой показатель, как коэффициент распространения болезни. В регионе он вырос с 9 мая с 0, 6 до 1, 6. А для того, чтобы продолжить снятие ограничений, нужно, чтобы этот показатель снизился до единицы. Поэтому прямо сейчас о снятии ограничений, как заявила Валентина Вобликова, речи быть не может. Но перспектива есть.

- Допускается, что этот срок может сдвинуться в связи с эпидемиологической ситуацией, - объяснила Валентина Вобликова. – Мы предлагаем дифференцированный подход, в соответствии с которым в отдаленных поселках возможно открытие лагерей во второй половине июня. В Иркутске и других городах загородные оздоровительные смены начнутся не ранее 1 июля.

Весь персонал лагеря перед выездом пройдет тщательную проверку состояния здоровья, в том числе сдаст анализы на коронавирус. Ранее сообщалось, что детские пришкольные лагеря в июне открыты не будут.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 27 мая.