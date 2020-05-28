Песни Великой Победы: "Эх, дороги!"

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем композиции…

ЭХ, ДОРОГИ

Автор слов Лев Ошанин

Композитор Анатолий Новиков

Эх, дороги, пыль да туман,

Холода, тревоги, да степной бурьян.

Знать не можешь доли своей -

Может, крылья сложишь посреди степей.

Вьется пыль под сапогами - степями, полями, -

А кругом бушует пламя, да пули свистят.

Эх, дороги, пыль да туман,

Холода, тревоги, да степной бурьян.

Выстрел грянет, ворон кружит…

Твой дружок в бурьяне неживой лежит.

А дорога дальше мчится, пылится, клубится,

А кругом земля дымится - чужая земля.

Эх, дороги, пыль да туман,

Холода, тревоги, да степной бурьян.

Край сосновый, солнце встает,

У крыльца родного мать сыночка ждет.

И бескрайними путями - степями, полями, -

Все глядят вослед за нами родные глаза.

Эх, дороги, пыль да туман,

Холода, тревоги, да степной бурьян.

Снег ли, ветер, вспомним, друзья…

Нам дороги эти позабыть нельзя.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наталья ДАВЫДОВА, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области:

- Песни военных лет очень значимы. Они помогали нашим солдатам в непростое время. Между сражениями они напевали строки из композиций, и так им становилось легче на душе. Возникало чувство близости Победы, они вспоминали родных - маму, любимую. Песни поднимали боевой дух, давали надежду, что дома их ждут и вот-вот они вернутся в родные края.

Одна из любимых песен моей семьи - «Эх, дороги». Она рассказывает о буднях воинах, о трудностях, которые испытали. Скажу, что эта композиция воодушевляла не только тех, кто был на фронте, но и тех, кто самоотверженно ковал Победу в тылу. Мои бабушка и дедушка в те годы как раз работали от зари до зари в колхозе, собирали посылки, писали письма бойцам со словами поддержки. И они также приближали День Победы.

ИЗ ИСТОРИИ

Эти проникновенные строки были написаны после окончания войны, осенью 1945 года. Изначально композиция предназначалась для театрализованной программы «Весна победная», которую готовил к празднику 7 ноября режиссер ансамбля песни и пляски войск НКВД Сергей Юткевич. Композитору Анатолию Новикову и поэту Льву Ошанину вручили целый список задуманных сюжетов. Новиков и Ошанин выбрали песню-раздумье с условным названием «Под стук колес» и приступили к работе.

Первым исполнителем композиции стал солист ансамбля НКВД Иван Шмелев. А в дальнейшем песня стала очень популярной и ее исполняли Муслим Магомаев, Дмитрий Хворостовский, Олег Даль, а также хор Сретенского монастыря и многие другие.