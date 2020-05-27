Коронавирус в Бурятии, последние новости на 28 мая: закончен карантин в Кижинге, второй этап снятия ограничений обещают в июне

Коронавирус в Бурятии, 28 мая. Число заразившихся растет с каждым днем, сейчас в республике уже около 1400 случаев заражения COVID-19. В Улан-Удэ эта цифра постепенно приближается к 800. Но есть другие данные. Уже выписаны из больниц 644 человека. На лечении находятся 539, амбулаторно, с легким течением болезни -172. Девять человек умерли. К сожалению, эта цифра накануне тоже увеличилась.

Тем не менее, люди думают о том, когда и какие ограничения снимут. И все новости о коронавирусе в Бурятии на 28 мая — об этом.

Коронавирус в Бурятии, 28 мая: режим карантина снят в Кижингинском районе

Отдельные ограничительные мероприятия, которые были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки в Кижингинском районе, можно снимать, по всем контактным лицам необходимые мероприятия проведены. Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании республиканского оперативного штаба.

После того, как в районе появился очаг массовой заболеваемости, были приняты меры максимальной изоляции. Прошла диагностика — тестирование сделали 1224 местных жителя. Организована массовая дезинфекция. Но в последнее время больных выявляется все меньше. Поэтому снова начали работу все предприятия, кроме сферы общепита и крупных магазинов площадью более 400 м3. Запрет на массовые мероприятия действует.

Коронавирус в Бурятии, 28 мая: второй этап снятия ограничений запланирован на июнь

Несмотря на то, что рост числа больных продолжается, он уже не такой большой. И всех волнует один вопрос — когда можно начать второй этап снятия ограничений? Н встрече с предпринимателями главу Бурятии спросили именно об этом. Уточнили, когда можно будет открыть полностью салоны красоты, общепит, фитнес-центры.

- Роспотребнадзором установлены коэффициенты «заражаемости», запаса коек и количества тестирования. Норматив для первого этапа снижения ограничений - 70 анализов на 100 тысяч населения. Мы делаем 210. Запас койками - 50%. Мы этот показатель тоже удерживаем. У нас сейчас более 800 мест готово для больных. Единственное, что сейчас у нас выбивается - это коэффициент инфицированных. Чтобы перейти на второй этап он должен быть 0,8, а у нас он, к сожалению, чуть больше единицы. Мы сейчас делаем все, чтобы быстрее его понизить: всем контактным, кто на изоляции, за счет республики выдаем лекарства. От этого ведь зависит возможность открытия торговых центров, туристических, образовательных, спортивных организаций. Я надеюсь, что до конца мая мы выйдем на коэффициент 0,8, - заявил Алексей Цыденов.