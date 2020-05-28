В Приангарье наградили победителей конкурса «Экспортер года»

В День российского предпринимательства, ежегодно отмечаемый 26 мая, глава Приангарья Игорь Кобзев пообщался с руководителями предприятий региона, налаживающих международные связи, и вручил награды 18 победителям и призерам конкурса «Экспортер года в Иркутской области».

Этот конкурс состоялся в регионе впервые. Он проводился в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с целью поддержать и поощрить предпринимателей Иркутской области, добившихся выдающихся успехов в развитии экспорта, повысить узнаваемость продукции, изучить лучшие практики в сфере международной торговли. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

Победители и призеры конкурса - крупные компании и индивидуальные предприниматели - были отмечены в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер в сфере услуг», «Первый опыт». Также все они стали участниками Всероссийской премии «Экспортер года».

- Продукция Иркутской области во многом уникальна, в том числе благодаря творческому потенциалу промышленников и предпринимателей. Мы ведем международное сотрудничество с ближним зарубежьем, азиатскими и европейскими странами. Сейчас экономическая ситуация во всей стране непростая, и Иркутская область не исключение. Вы стойко справляетесь со всеми трудностями, находите новые формы ведения бизнеса, - обратился Игорь Кобзев к предпринимателям.

Глава региона также подчеркнул, что внешняя торговля - не единственный путь развития в сегодняшних условиях. На днях стартует новый конкурс «Сделано в Приангарье». Его цель - обеспечить максимальную поддержку местным товаропроизводителям.

- Никогда прежде ни Иркутская область, ни Россия в целом не сталкивались с вызовами, которые проявились в результате пандемии. Но мы вместе преодолеем этот кризис. Уверен, что предприниматели, которые и в этих условиях находят возможности для развития, послужат примером всем, кто занимается бизнесом или только планирует встать на этот путь, - сказал Игорь Кобзев.

Как отметил Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области, экспортная деятельность - это не только возможность выйти на новые рынки сбыта, но и сильнейший стимул для развития компаний. Поздравляя победителей и призеров конкурса «Экспортер года», он еще раз подчеркнул значимость международного сотрудничества и уникальность продукции, выпускаемой в Приангарье.

Перед церемонией награждения Игорь Кобзев пообщался с каждым из руководителей предприятий, вышедших в лидеры. Среди компаний были как крупные производители горно-обогатительного оборудования, аккумуляторов, гипсокартона, так и предприятия, выпускающие изделия из бересты, детские игрушки. Также на встрече присутствовали переработчики рыбы и природного сырья, создатели сайтов - словом, представители самых различных сфер.

Глава региона у каждого поинтересовался вопросами подбора и обучения кадров. Многие сообщили, что учат новичков самостоятельно. Например, на завод сложно найти станочника, а специалистов по бересте вообще днем с огнем не сыщешь. Также участники встречи рассказали, как предприятия чувствуют себя во время кризиса: кто-то быстро переориентировался на выпуск востребованной в условиях эпидемии продукции, кто-то использовал это время для пересмотра свой деятельности в целом, оптимизации производств, налаживания новых контактов.

В рамках беседы прозвучали идеи по созданию производственной кооперации, обучению тем специальностям, которые востребованы в регионе. И.о. губернатора поручил обобщить предложения предпринимателей, чтобы в дальнейшем их реализовать.

Тему развития малого и среднего бизнеса с участием победителей и призеров конкурса «Экспортер года», а также представителей Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области продолжили обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске).

Как отметила Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», кризисное время всегда дает почву для размышлений и благодаря этому могут рождаться новые интересные идеи.

- Существует два полярных мнения: стоит начинать новый бизнес в кризис или нет. Многие считают, что нет. Другие уверены, что кризис, напротив, благодатная почва для перемен и выхода на новые горизонты. Экспорт - это как раз возможность выйти на новые рубежи. И в Иркутской области все для этого есть - и конкурентоспособная продукция, и центры поддержки, которые всегда готовы помочь наладить взаимодействие с зарубежными партнерами. Сегодня в регионе действуют как Российский экспортный центр, так и Центр продержки экспорта в рамках ФПП. Структуры помогают не только впервые выйти на международные рынки, но и развить свою деятельность в этом направлении, - подчеркнула Наталья Давыдова.

Глава Иркутской области подчеркнул, что в регионе производят уникальную продукцию, способную конкурировать на зарубежных рынках.Фото: Юлия УЛЫБИНА

Кстати, с этого года практически все услуги Центра поддержки экспорта предоставляются предпринимателям бесплатно.

Как сообщил руководитель этого центра Антон Шин, наибольшей популярностью сейчас пользуются услуги по помощи в выходе на электронные торговые площадки, такие как Alibaba, Taobao, Fordaq (лесной рынок), Yorso (рыбный рынок), а также по поиску зарубежных партнеров, переводам презентационных материалов на иностранные языки.

Предприниматели-участники встречи отметили, что Фонд поддержки всегда идет навстречу бизнесу, документы оформляются быстро и просто. С помощью ФПП и его структур представители компаний участвуют в российских зарубежных выставках, налаживают деловые контакты, заключают договоры о сотрудничестве и поставках тех или иных товаров и услуг.

- Мы съездили в Токио благодаря Центру поддержки экспорта. Получили заказы. Теперь наши сувениры из бересты будут представлены в отделениях почты Японии. Кроме того, сейчас ФПП помог нам выставить продукцию на маркетплейсах. Поэтому кризис - это действительно время возможностей, - сказала индивидуальный предприниматель Марина Добрынина.

Разместить свою продукцию на AliExpress и EBay с помощью Центра поддержки экспорта планирует и местный производитель детских наборов для рисования светом.

Представители ряда крупных промышленных предприятий также отметили значимую роль Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области в развитии производств, расширении деятельности. Кроме того, они подчеркнули, что Иркутская область - это регион больших возможностей, выгодно отличающийся от многих субъектов страны.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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