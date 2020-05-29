Коронавирус в Бурятии, последние новости на 29 мая: гостиницы и турбазы откроются с 1 июня, а жителей Иркутской области пустят в Северобайкальск

Коронавирус в Бурятии, 29 мая. Накануне была озвучена статистика — 1411 случаев заражения, в столице — 781. Еще одна смерть тжелого пациента. Всего — 10 умерших от этой болезни. С другой стороны, выздоровели и выписались из больниц ровно практически половина заболевших — 694 жителя республики . В стационаре сейчас 531 больной. На амбулаторном лечении -176 пациентов. Новые случаи по-прежнему связаны с РКБ им. Семашко.

Однако коронавирус коронавирусом, а в жизнь жителей Бурятии 29 мая возвращаются основные приметы «мирной» жизни.

Коронавирус в Бурятии, 28 мая: туризм возвращается

Этого ждали, надеялись. Но слабо верили. Однако решено. Турбазы и гостиницы открываются. И их владельцев, как и будущих постояльцев ограничения хотя и расстраивают, но относительно. Просто как фактор, который нужно учесть. Прежде всего: с 1 июня они начнут работу пока не для всех. Разрешен только семейный и индивидуальный отдых с кучей оговорок. Но главное — разрешен.

Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать на отдых, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. -Владельцы гостевых домов должны иметь одобренную регистрацию на портале «Работающая Бурятия», а постояльцы – иметь при себе свидетельства о браке и рождении.

Это — чтобы доказать родство. Что отдыхает именно семья. При министерстве по туризму будет создана «Горячая линия», позвонив на которую, любой житель республики сможет рассказать о нарушениях.

Всех приезжих будут «пробивать» по базам данных прямо на ресепшне в их присутствии . Так администраторы будут выяснять, не попал ли турист в число контактных лиц с заболевшими COVID-19. Кроме этого, отдыхающие предъявят и справку о том, что таких контактов не было. Если же выяснится обратное, не заселят. Причем документ должен быть выдан отдыхающим не ранее чем за два дня до заезда в гостевые дома. Если гостиницы нарушат правила, и их на этом поймают, неминуемо закрытие.

Глава Бурятии также поручил рассмотреть возможность разрешить жителям Иркутской области при наличии отрицательной справки на COVID-19 останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района и города Северобайкальск.

Под запретом до 1 июля на территории Бурятии остаются туристско-экскурсионные поездки организованными группами.

Это последние новости по коронавирусу в Бурятии на 29 мая.