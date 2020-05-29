Коронавирус в Бурятии, последние новости на 30 мая: ограничения продлены на месяц, что изменилось

Коронавирус в Бурятии, 30 мая. Накануне стало известно о том, что ограничительные мероприятия в регионе продлены до 30 июня. При этом перемен в жизни республики запланировано довольно много. Подробнее об этом.

Коронавирус в Бурятии, 30 мая: режим самоизоляции продлен

До 30 июня прежде всего продлен режим самоизоляции для старшего поколения — людей в возрасте от 65 лет. А также имеющих хронические заболевания. Они могут покидать свои квартиры и дома только, чтобы прогуляться, заняться физкультурой или проехать на личном автомобиле или такси к даче. При этом надо подать уведомление на интернет-портале «Работающая Бурятия», его срок -сутки.

Исключение составляют руководители и работники предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для их деятельности. Также это ограничение не относится к медикам и тех, кто входит в перечень, составленный оперштабом по борьбе с коронавирусом.

- У нас и так большая часть ограничений снята, все остальные ограничения по ходу достижения необходимых показателей, которые Роспотребнадзор установил, будем снимать. Но в целом действие Указа о дополнительных мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции предлагаю продлить до конца июня, поскольку сохраняются требования по масочному режиму, соблюдения социальной дистанции, требования к прибывающим о необходимости сообщения о своем местонахождении., - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По-прежнему действует запрет на проведение публичных зрелищных, развлекательных и других массовых мероприятий.

Коронавирус в Бурятии, 30 мая: чужих — на самоизоляцию

Все, кто приезжает в Бурятию из других регионов, должны сразу же сообщать о своем прибытии, о месте, времени, которое человек провел за пределами республики, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. Для этого требуется позвонить на «горячую линию» Минздрава Бурятии и соблюдать режим самоизоляции на дому две недели.

Коронавирус в Бурятии, 30 мая: что будет работать, а что нет

До 30 июня 2020 г. включительно останутся закрыты крупные торговые и торгово-развлекательные центры. Будут работать небольшие непродовольственные магазины , при наличии отдельного уличного входа. При этом продавцы должны контролировать число посетителей — не более 1 человека на 4 кв.м.

Сохраняется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.

Разрешены индивидуальные занятия физкультурой и спортом, в том числе на спортивных площадках . При этом запрещены контактные массовые игры ( футбол, баскетбол и тп.). Расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров.

Разрешены индивидуальные занятия по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.

Уже с 1 июня начинается работа с жителями и предоставление им услуг в помещениях исполнительных органов и государственных учреждений. В их число входят и МФЦ. Вся работа идет по предварительной записи. Учреждения культуры и спорта открываться не будут.

С 1 июня 2020 г. начинают работать санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия в части проведения мероприятий по подготовке к приему и размещению детей, санатории, гостиницы и турбазы по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер .

Жителям Бурятии предписано воздержаться от туристско-экскурсионных поездок организованными группами.

С 1 июня 2020 г. возобновляется работа ЗАГСов, тоже строго по предварительной записи. На регистрацию брака можно пригласить не более 4 человек .

Коронавирус в Селенге: жители заразились на юбилее

Бурятия сильна традициями. Но в период эпидемии они играют с людьми злую шутку. Так, на юбилей в село Ехэ Цаган Селенгинского района съехались все родственники, кто в условиях ограничений мог доехать — это около сотни человек.

В результате сегодня в селе зарегистрировано 9 подтвержденных случаев COVID-19. Число контактных - 121 человек. Из них 22 жителя села, 91 житель города Гусиноозерска, 8 - жители других сел. С 28 мая в селе карантин. А медики пошли по домам, чтобы сделать анализы.

Медики быстро установили , что заразились люди на юбилее, на оторый приехали 83 человека. Каждый из них заплатит штраф.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 30 мая 2020 года.