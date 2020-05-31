2020-05-31T02:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 31 мая: хулиганы из обсерваторов получат счета, один бессимптомный больной в РКБ им. Семашко заразил 150 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии 31 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 31 мая: хулиганы из обсерваторов получат счета, один бессимптомный больной в РКБ им. Семашко заразил 150 человек.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 31 мая: хулиганы из обсерваторов получат счета, один бессимптомный больной в РКБ им. Семашко заразил 150 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, 31 мая. Число больных растет, их около 1500. Но особенно важно то, что более 800 из них выписаны.( цифры уточняются). По сообщению министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, основных очагов заражения три — в Иволгинском районе, в республиканской больнице им. Семашко и в Селенгинском районе. В Селенгинском районе, в селе Ехэ-Цаган, напомним, заражение стало массовым, потому что приехали на юбилей одного из жителей люди из окрестных сел и Гусиноозерска. Для обнаружения больных здесь действовали не только методом взятия проб. Использовали компьютерный томограф, что позволило сделать выводы о заболевании и начать лечение нескольких пациентов. Такая методика будет шире применяться и в Улан-Удэ. Уже принято решение о строительстве в столице Бурятии быстровозводимого здания для томографического центра. Он появится уже этим летом.

Коронавирус в Бурятии, 31 мая: Один бессимптомный больной заразил около 150 человек

В республиканской клинической больнице им. Семашко больные регистрируются ежедневно. Так, 30 мая их число пополнилось еще тремя. А днем ранее, когда обсуждался вопрос о положении дел в больнице, здесь был зарегистрирован 141 случай коронавируса. В числе инфицированных 34 медика, около 50 пациентов. Кроме того, заражены их родные.

На карантине два корпуса больницы — хирургический и радиологический. Там лечатся 132 пациента, работают 97 медиков. Как рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова, в больницу поступил бессимптомный больной коронавирусом. Заболевание развилось у него стремительно из-за сопутствующих заболеваний. Поэтому и заразилось так много людей.

Занос инфекции в больницу неизбежен - это абсолютно понятно, к этому претензий нет. Вопрос сейчас о дальнейших наших действиях. Будут еще такие ситуации. Попросту пациент при госпитализации может не иметь симптомов, а пока лежит в больнице, инфекция может проявиться. Такие случаи неизбежны. В данном случае, круг контактных большой, много - в домашних очагах. Всем, кто общался с контактными, необходимо также назначить профилактическое лечение, - заявил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, что для профилактики в республике применяют широко распространенный иммуномодулятор — капли в нос.

Сейчас в больнице проведена необходимая дезинфекция.

Экстренная помощь пациентам с острым коронарным синдромом, включая операции на сосудах сердца, теперь оказывается в приемно-диагностическом корпусе больницы.

У 34 заболевших работников больницы тяжелых форм коронавируса нет. А у 8 из заразившихся COVID-19 пациентов есть серьезные осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы. Консультации по их лечению дают специлисты московских клиник.

Коронавирус в Бурятии, 31 мая: буянам из обсерватора выпишут счета

Содержание в обсерваторе, которое бесплатно для тех, кто находится в них две недели, обходится республиканской казне в круглую сумму от 2305 до 2800 в сутки на каждого. На региональном штабе решено, что за неисполнение правил, в случае попыток уйти из обсерватора, купить алкоголь, общаться с родными и другими постояльцами лично, уклоняться от медицинских процедур, постояльцам придется раскошелиться и заплатить за каждый день своего «отдыха». Им будут выписываться счета за все дни нахождения в учреждении. За две недели получится очень серьезная сумма.

Напомним, что самовольный уход из обсерватора преследуется по закону. Нарушителю придется выплатить штраф от 14 до 40 тысяч рублей. Сейчас в обсерваторах Бурятии находится около 300 человек.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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