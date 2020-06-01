Пьяный лихач устроил гонки с полицией и расплакался после задержания

Автомобиль «Тойота Марк II», водитель которого на скорости выполнил несколько опасных маневров, инспекторы ГИБДД заметили, когда патрулировали трассу Иркутск-Качуг. Полицейские попытались остановить лихача, но тот, не собираясь тормозить, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. Как проходило преследование, зафиксировала камера, установленная в патрульной машине. На кадрах видно, как нарушитель опасно обгонял попутные автомобили, выезжая на встречную полосу. Гонка в стиле голливудского боевика закончилась в поселке Усть-Ордынский, где горе-гонщик не справился с управлением и врезался в препятствие у дороги.

За рулем японского седана оказался 22-летний житель поселка Бозой, у которого никогда не было водительских прав. Несмотря на это он сел за руль пьяным. То, что в его крови был алкоголь показал специальный прибор. Кстати, перед тем, как лихач, что называется подышал в трубку, у задержанного нарушителя сдали нервы. Он расплакался в тот момент, когда инспектор зачитывал ему его права.

- Можно уже без этого, - всхлипывая попросил полицейского водитель Тойоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/782373" frameborder="0"></iframe> Пьяный лихач расплакался после задержания.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

Заплакать было действительно от чего. Ведь медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в его крови превышает норму более чем в 5 раз.

- В отношении лихача составлено 4 протокола об административных правонарушениях, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области