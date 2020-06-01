Коронавирус в Бурятии, последние новости на 1 июня: из больниц выписаны более половины заболевших

Коронавирус в Бурятии, 1 июня. Количество случаев заражения продолжает расти и уже достигло 1563 случаев, за сутки увеличившись на 50. Это достаточно большой показатель — 156 человек на 100 тысяч населения, вдвое выше, чем, к примеру, в соседней Иркутской области. В Улан-Удэ -853 случая. Однако при этом ситуация достаточно позитивная.

Коронавирус в Бурятии, 1 июня: лечение проходят 699 пациентов

В Бурятии, где волна эпидемии началась на неделю раньше, чем, например, в Иркутске, уже выписали из больниц 854 человека, это больше половины всех, кто заразился коронавирусом. И сегодня из около 900 мест в больницах, что, по словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, предназначены для лечения пациентов, свободны тоже практически половина.

Здесь система здравоохранения работает так, что в палаты кладут только тяжелых больных и в средней степени тяжести — таковых 531, остальных лечат амбулаторно - 168, это разрешено Минздравом России.

Как распределяются 50 новых случаев COVID-19? Продолжают «работать» и поставлять новых больных уже обнаруженные очаги заражения.Так , 5 случаев — из главной республиканской больницы им. Семашко, там заразилось около 150 человек — врачи, пациенты и их родственники. В двух корпусах объявлен карантин. Шесть заболели дома, четверо приехали из других регионов, двое заболевших побывали на юбилее в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района, остальные – контактные.

Везде идет дезинфекция и обследования, а контактные — их 1240 человек, профилактически получают бесплатный иммуномодулятор, применяемый при ОРВИ.

Коронавирус в Бурятии, 1 июня: о состоянии больных

В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 531 больной, из них 47 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 168 больных COVID-19 с легким течением заболевания. К этому дню умерло 10 человек, у всех были хронические заболевания, которые ослабили организм.

В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации 9 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных ( один из них старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 чел., на ИВЛ – 1 пациент пожилого возраста.

В восьми обсерваторах - 276 человек. В республике уже исследованы на коронавирус 97 тысяч 415 жителей, а это значит — проверен практически каждый десятый .

Коронавирус в Бурятии, 1 июня: Фонд развития Дальнего Востока увеличил объем помощи медикам Бурятии

Ранее в Бурятию уже были направлены средства на приобретение 11,3 тысяч защитных костюмов, сейчас количество поставляемых средств индивидуальной защиты увеличено до 21, 4 тысяч.

На Дальний Восток прибыла очередная крупная партия защитной амуниции для медицинских работников. Для регионов округа поступило 58 тыс. защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными Covid-19. Еще столько же комбинезонов доставят в начале июня.

Поставки выполняются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики в рамках программы помощи Дальнему Востоку по поручению полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. В закупках участвуют крупнейшие компании, работающие в регионах.

Партии средств индивидуальной защиты распределяются по регионам ДФО в соответствии с оперативными данными о потребностях медицинских учреждений. С учетом майской и предстоящей июньской поставки в Бурятию передаются 21,4 тыс. шт. комбинезонов, в Республику Саха (Якутия) - 27,8 тыс. шт., в Забайкальский край – 6,5 тыс. шт., в Камчатский край – 9,4 тыс. шт., в Приморье – 4,1 тыс. шт., в Хабаровский край – 19,6 тыс. шт., в Амурскую область – 6,7 тыс. шт., в Еврейскую автономную область – 7,4 тыс. шт., в Сахалинскую область – 12,3 тыс. шт., в Чукотский автономный округ - 1,3 тыс. шт.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятиии на 1 июня.