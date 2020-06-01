2020-06-01T07:53:57+03:00
Коронавирус Covid-19

"И вот так могу": медики инфекционки в Улан-Удэ устроили шуточный челлендж, заканчивая смену

А пока эти люди могут шутить и смеяться, а не жаловаться и ныть - значит, дело идет к добру
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"И вот так могу": медики инфекционки в Улан-Удэ устроили шуточный челлендж, заканчивая смену. Фото: инстаграм Надежды Дышеевой."И вот так могу": медики инфекционки в Улан-Удэ устроили шуточный челлендж, заканчивая смену. Фото: инстаграм Надежды Дышеевой.
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Коронавирус. Вахта в инфекционной больнице длиной в два месяца. А если точнее, а медики в Улан-Удэ подсчитали точнее - 66 дней. Это "красная зона". Там шесть часов работы с тяжелыми пациентами - других в республиканской инфекционке Бурятии нет. Потом отдых. Потом - снова вахта. И постоянный риск заражения коронавирусом.

А еще - нет возможности видеть родных и друзей и нормально общаться. Костюм тяжелый, душный, плотный. В нем тяжело дышать, его нельзя снимать во время смены, а очки в кровь натирают переносицу. Все это мы уже слышали не раз. И все это правда.

Но правда и то, что там, в вынужденном заточении, врачи и медсестры Улан-Удэ стали настоящими медицинскими блогерами. Веселыми, яркими, отчаянными, дружными. Их посты заставляют радоваться и даже смеяться. А смеяться - от души. Вместе с медсестрой Надеждой Дашеевой. смена которой как раз закончилась. Скоро - пройдет 14 дней, которые надо провести в обсерваторе - медики увидят родные лица. И, наконец, пройдут по своему городу.

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"Дорогие мои коллеги! Было очень приятно иметь дело с настоящими профессионалами своего дела Эти 66 дней прошли мучительно долго, но были полны опыта! Спасибо большое!", - написала сама Надежда.

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Общее фото: смена покидает больницу спустя 66 дней вахты
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А напоследок, перед выходом с вахты, записала яркие, задорные видео. Смотрим, улыбаемся и от души желаем Надежде Дашеевой счастья.

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Вот так могу: медсестра танцует в костюме
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На смену: готовность номер один
116 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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Вот такая она, медсестра Надежда Дашеева
134 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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