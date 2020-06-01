"И вот так могу": медики инфекционки в Улан-Удэ устроили шуточный челлендж, заканчивая смену

Коронавирус. Вахта в инфекционной больнице длиной в два месяца. А если точнее, а медики в Улан-Удэ подсчитали точнее - 66 дней. Это "красная зона". Там шесть часов работы с тяжелыми пациентами - других в республиканской инфекционке Бурятии нет. Потом отдых. Потом - снова вахта. И постоянный риск заражения коронавирусом.

А еще - нет возможности видеть родных и друзей и нормально общаться. Костюм тяжелый, душный, плотный. В нем тяжело дышать, его нельзя снимать во время смены, а очки в кровь натирают переносицу. Все это мы уже слышали не раз. И все это правда.

Но правда и то, что там, в вынужденном заточении, врачи и медсестры Улан-Удэ стали настоящими медицинскими блогерами. Веселыми, яркими, отчаянными, дружными. Их посты заставляют радоваться и даже смеяться. А смеяться - от души. Вместе с медсестрой Надеждой Дашеевой. смена которой как раз закончилась. Скоро - пройдет 14 дней, которые надо провести в обсерваторе - медики увидят родные лица. И, наконец, пройдут по своему городу.

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"Дорогие мои коллеги! Было очень приятно иметь дело с настоящими профессионалами своего дела Эти 66 дней прошли мучительно долго, но были полны опыта! Спасибо большое!", - написала сама Надежда.

just_nadyusha Общее фото: смена покидает больницу спустя 66 дней вахты

А напоследок, перед выходом с вахты, записала яркие, задорные видео. Смотрим, улыбаемся и от души желаем Надежде Дашеевой счастья.

just_nadyusha Вот так могу: медсестра танцует в костюме

just_nadyusha На смену: готовность номер один