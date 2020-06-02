Коронавирус в Бурятии, последние новости на 2 июня: ламы не ведут прием, в Улан-Удэ открывают производство масок, семьи получат выплаты

Коронавирус в Бурятии, 2 июня. В республике около 1600 случаев заражения коронавирусом. В Улан-Удэ цифра заразившихся приближается к 900. Но власти Бурятии уже говорят о постепенной стабилизации ситуации. Прежде всего, потому, что из очагов заболевания начинает поступать все меньше больных. И, конечно, потому, что растет число выздоровевших. О ситуации подробнее.

Коронавирус в Бурятии, 2 июня: почти 140 тысяч детей получили по 10 тысяч к празднику

Стало известно, сколько семей с детьми от трех до 16 лет уже получили единовременные выплаты на каждого ребенка. Как сообщили в Пенсионном фонде республики, около 140 тысяч заявлений, которые родители успели подать на 28 мая, уже учтены и переданы для оплаты. И на выплату им пособий перечислено 1, 4 млрд. рублей. Деньги семьи должны были большей частью получить еще 1 июня. Все остальные заявления, начиная с 29 мая, также будут передаваться на оплату по мере поступления. Всего в Бурятии около 204 тысяч детей подходящего возраста.

Напоминаем, чтобы получить причитающиеся вам деньги, нужно до 1 октября этого года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Коронавирус Бурятии, 2 июня: в республике открывают производство одноразовых масок

Как минимум, масочный режим во всей стране продлится до конца года. Кроме того, вероятнее всего, эта пандемия приучит людей носить маски и в период сезонного подъема всех остальных ОРВИ, как это давно практикуется в Японии и других странах Азии. Именно поэтому в Улан-Удэ открывается малое предприятие по производству одноразовых медицинских масок, полностью работающее на отечественном сырье.

Сейчас в Бурятии два проекта, которые после прохождения регистрации смогут полностью обеспечивать региональный рынок средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Когда только началась ситуация с новой коронавирусной инфекцией, возник дефицит медицинских масок, цена достигала 38 рублей. Мы искали возможности, где их закупить, но и работали над тем, чтобы обеспечить собственное производство. Во-первых, это гарантия того, что маски будут доступны. Цена – это важно, но важнее то, чтобы маски были вовремя и на месте. Второй вопрос – маски будут дешевле, чем те, что мы закупали до этого. Сейчас, в целом, цены на рынке снижаются, обеспеченность растет, но в любом случае самая низкая цена, что сейчас на рынке есть - это маски местного производства. Плюс к этому, новое производство - это, конечно, рабочие места. Если уж мы платим за маски, то лучше платить своим людям, чтобы наши люди получали зарплату, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Бурятии также планируют производить защитные костюмы и расходные материалы для лабораторных исследований. В республике ,около 30 тысяч медиков и работников соцзащиты. Всем им нужны маски — около 56 тысяч штук в сутки. Мощность местного производства позволит покрыть собственную потребность, а также поставлять товар в регионы Дальнего Востока.

Коронавирус в Бурятии, 2 июня: ламы не ведут личный прием

Коронавирусом болеют и ламы, и прихожане. Дацаны Бурятии публикуют официальные обращения к верующим по возможности не посещать дуганы. В частности, сообщается, что ламы Иволгинского дацана не будут вести прием. Но запретить верующим заходить в дуганы нельзя. Поэтому в каждом из них проведена санобработка и устанавливаются правила: соблюдение социальнои дистанции в 1,5 - 2 метра, вход строго в масках и перчатках. На входе верующих встретит лама с антисептиком, которым будет всем обрабатывать руки. Также будет регулярно обрабатываться алтарь и все поверхности в храмах.

Коронавирус в Бурятии, 2 июня: новые правила — надолго

Ситуацию разъяснил главный государственный санитарный врач республики Сергей Ханхареев, исходя из положений нового СанПин по COVID-19. Правила будут действовать до 1 января 2021 года. Они предусматривают ношение масок, соблюдение дистанции и дезинфекцию. Также будет вестись

мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших, идти эпидемиологическая диагностика.

Если жителям предприсывается соблюдать эти правила, то организации должны проводить обязательную дезинфекцию всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, создать запас дезифицирующих средств.

Кроме того, новыми правилами сохраняется обязанность граждан, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу регионов, на две недели с момента прибытия изолироваться на дому или в обсерваторах. За ними будет также осуществляется медицинское наблюдение.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 2 июня.