«Пытался прогнать медведя веслом»: сибиряк двое суток был в заложниках у хищника

- «Помогите, ко мне во двор забрался медведь, который уже два дня ходит и крушит все подряд, мы с женой сидим в доме и ждем, когда уйдет». Такой звонок раздался в отделе полиции поселка Эдучанка Усть-Илимского района от 68-летнего местного жителя Николая Мельникова. Дом мужчины находится на самой окраине тайги. Вокруг никаких построек больше нет, поэтому неудивительно, что зверь, выйдя из леса решил навестить именно Николая Ивановича и его жену Светлану Алексеевну.

- Вообще, он еще неделю назад приходил, - рассказывает «КП»-Иркутск» Николай Мельников. – Тогда его отогнал мой сторожевой пес Граф. Но два дня назад медведь вернулся. Овчарка ему уже была не страшна. Зашел прямо в ограду, встал на задние лапы, вытянувшись в высоту на 2 метра, и попытался кинуться на пса. Граф чудом успел отскочить. Мы же с женой от страха забежали в дом, закрылись на все замки и стали наблюдать в окно.

Граф также не рискнул больше связываться с разъяренным и голодным оппонентом. Поэтому забежал за дом и из-за угла начал наблюдать за тем, как Топтыгин жадно поедает кашу из его миски. Отобедав, хозяин тайги решил не уходить из гостей. Правда, полакомиться ему больше было нечем. Огород супруги не сажают уже несколько лет, никаких ягод тоже нет. Поэтому медведь в надежде, продолжал бродить по двору, обнюхивая каждый метр земли. Зачем-то залез на машину Николая Ивановича, затем начал ломиться в ветхий сарай, надеясь, что там есть продовольствие.

- Я выбежал с веслом, начал кричать, стучать, - продолжает Николай Мельников. – Граф ко мне присоединился, громко лая. Мишка отбежал метров на 20 и вернулся. Ну мы с Графом вновь отступили. Он в будку, я в дом.

Так и просидели супруги Мельниковы взаперти почти двое суток. Медведь, уже почувствовав себя хозяином их поместья, продолжал держать супружескую пару в заложниках. За это время успел в щепки разнести сарай, разворотив доски по всему участку, сломал другие постройки, и не найдя ни грамма еды уже начал принюхиваться к дому. Поняв, что зверь в любой момент, может разбить окно, Николай Иванович позвонил в полицию.

- Ребята приехали быстро, - говорит Николай Мельников. – Медведь, увидев их, попытался кинуться, поэтому полицейские приняли решение стрелять по нему. Через несколько минут, мы были спасены. Позже приехавшие охотники сказали, что зверю около двух лет. Сколько весит, не знаю, но мужики кое-как загрузили тушу в УАЗик.

- Оружие было применено по закону, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ведь была угроза жизни людям.

Поблагодарив полицейских за помощь, Николай Иванович принялся наводить порядок во дворе. Помимо восстановления сарая, мужчина теперь планирует поставить более высокий и крепкий забор, так как косолапые наведываются к нему частенько.

- В прошлом году медведица с медвежатами проходила мимо ограды, - улыбается мужчина. – Но тогда Граф их прогнал.

К слову, за последний год, полиция уже во второй раз приходит на помощь семье Мельниковых. В январе 2019 года, из-за снегопадов, Николай Иванович не смог выехать в поселок за продуктами. Тогда, местный участковый Александр Гуриков, преодолев на снегоходе по заснеженной тайге более 2 км, привез семейной паре воду и продукты.