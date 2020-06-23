Погода на июль 2020 в Иркутске: синоптики рассказали, чего ждать в разгар лета

Начало настоящего лета в этом году в Иркутске затянулось. Первая неделя июня вообще выдалась холоднее, чем май. А почти за весь месяц жарких деньков было столько, что можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому, неудивительно, что теперь у горожан вся надежда на июль. Так ждать ли нам нынче палящего солнца или сильных дождей, как в прошлом году? Синоптики уже знают, какой будет погода на июль 2020 в Иркутске.

- Июль ожидаем теплее обычного на 1-2 градуса, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Что касается осадков, то их будет в пределах нормы и даже меньше. Правда, не стоит забывать, что июль в нашем регионе не только самый теплый месяц в году, но еще и самый дождливый. В этот раз выпадет от 45 до 100 миллиметров осадков. Для сравнения, в Иркутске в среднем выпадает -120 миллиметров. Сильных перепадов температур в июле вообще не бывает. Ночами прогнозируем от +11 до +18 градусов, днем столбик термометра покажет от +18 до +27.

Ну и какой июль без палящего солнца. За весь месяц нас ждут несколько жарких дней, когда воздух прогреется до +33. Вот только выпадут они на будние дни, когда мы будем жариться в душных офисах или на выходные, когда можно будет пережить их на природе, пока неизвестно. Вот такая погода на июль 2020 в Иркутске ждет горожан.

Еще один вопрос, который интересует жителей Приангарья: не повториться ли этим летом история июля 2019 года, когда в Приангарье произошло разрушительное наводнение.

- Тогда этому предшествовали очень сильные дожди, - говорит Юлия Янькова. – Долгосрочного гидрологического прогноза на повышение воды этим летом у нас пока нет. В любом случае мониторинг идет круглосуточно. Если будет какая-то угроза, мы сможем предупредить население об этом за 3 дня.

Ну а пока у нас впереди еще целая неделя июня. Погода в эти дни будет меняться по два раза за день. Сначала может пройти кратковременный дождь, а уже через час выглянет солнце. Столбик термометра покажет от +24, до +32.

КОНКРЕТНО

Какие годы в Иркутске были самыми теплыми

По статистике, среднегодовая температура в Иркутске составляет – 0 градусов. Высчитывается она так: сначала складывается средняя температура всех месяцев, затем она делится на 12. Получается около 0. Но в 2007 и 2015 годах она поднималась до +3. А значит, именно эти годы за всю историю наблюдений, а если быть точнее с 1891 года, признаны в Иркутске самыми теплыми. Поэтому, говорить о том, что с каждым годом климат в нашем регионе становится все теплее, неправильно.