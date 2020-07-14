Сибиряк на лету поймал 2-летнюю девочку, выпавшую из окна третьего этажа

Ранним субботним утром начальник караула охраны колонии №8 Улан-Удэ Тимур Базаров возвращался со службы домой. Позади у 34-летнего лейтенанта было ночное дежурство. Мужчина рассчитывал хорошенько выспаться, чтобы на следующий день с новыми силами вновь заступить на сутки. Подходя к дому, Тимур встретил друга, Дугаржап работает в той же колонии. «Зацепились» языками мужчины и не заметили, как проговорили минут 10.

- Стояли, беседовали, и тут в нескольких метрах от нас на асфальт свалилась москитная сетка, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Тимур Базаров. - Мы подняли головы и увидели страшную картину: на карнизе третьего этажа - ребенок. Совсем крохотная девочка! Она лежала на животике и медленно скатывалась вниз… Малышка не плакала и не кричала, видимо не понимала, что происходит. Взрослых рядом никого.

А ребенок вот-вот сорвется! И не на мягкий газон, а на бетонную отмостку. Действовать сибиряки начали, не сговариваясь. Дугаржап пулей полетел в подъезд, чтобы стучать в квартиру, в которой находился ребенок. А Тимур, вытянув руки вперед, ринулся под окно.

- Только я подбежал, и в эту же секунду девочка полетела вниз, - продолжает Тимур Базаров. – У меня даже сердце екнуть не успело. В голове была одна мысль: «Поймать!». Приземлилась девочка на плечо, могла соскользнуть. Я все-таки сумел ее удержать и не дал упасть на бетон. Мне даже руки не отбило. Помогло то, что часто подтягиваюсь на перекладине. Мы ведь на службе регулярно сдаем спортивные нормативы.

Тут уже девчушка разрыдалась на весь двор, видимо, от шока. Тимур держал ее на руках, успокаивая, понес домой к маме. Дугаржап к тому моменту уже достучался до нее. Женщина была потрясена. Сбивчиво рассказала, что находилась в другой комнате и не заметила, как 2-летняя дочка забралась на подоконник. Муж в это время был на работе. Тимур передал ребенка и ушел домой. А на следующее утро заступил на дежурство, как и полагалась. О своем поступке не рассказал никому. Однако узнали не только коллеги и руководство узнали! Возможно от Дугаржапа или от отца спасенной девочки. Ведь он лично приходил поблагодарить героя.

- Он узнал, когда у меня выходной, пришел ко мне домой, пожал руку, и подарил бутылку коньяка, - говорит Тимур Базаров. – Я спросил про состояние девочки. Оказалось, что родители ей все же вызвали врачей. Медики осмотрели ее и сказали, что все нормально. Это главное. Я очень переживал за нее. У меня ведь у самого трое детей, младшему из которых всего 1,5 года.

Ну а сама спасенная девочка наверняка скажет спасибо соседу, когда подрастет. Тимур же на все это скромно отвечает:

- Да я просто оказался в нужное время в нужном месте.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Николай БУДНЕВ, профессор, доктор физико-математических наук:

"Повезло, что скорость падения была небольшой"

- То, что обошлось без повреждений, как у девочки, так и у мужчины, конечно, есть заслуга Тимура. А ведь могло быть иначе, если бы он действовал по-другому. Действовал, значит, грамотно. Главным было в момент, когда ребенок летел в руки, не напрягать их сильно, чтобы смягчить падение. Надо делать тормозящее движение вниз - немного опустить руки, срабатывает, как пружина. К слову, в цирке акробаты как раз так и работают, когда ловят друг друга. Действовал ли Тимур, зная, что делает или интуитивно, не знаю, но результат доказывает – техника выверенная. Конечно, еще повезло, что это был не 10-й этаж. Иначе скорость падения ребенка была бы намного выше, и удержать его стало бы сложнее. Не помогло бы и сопротивление воздуха. А вот вес девочки в момент падения не увеличивался.