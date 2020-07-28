2020-07-28T12:00:59+03:00
Общество

"Рассвет над Байкалом": космонавт Иван Вагнер опубликовал фотографию озера, сделанную с МКС

Пользователи соцсетей делают репосты и оценивают удивительный снимок
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Рассвет над Байкалом": космонавт Иван Вагнер опубликовал фотографию озера, сделанную с МКС. Фото: "Твиттер" Ивана Вагнера."Рассвет над Байкалом": космонавт Иван Вагнер опубликовал фотографию озера, сделанную с МКС. Фото: "Твиттер" Ивана Вагнера.
Изменить размер текста:

"Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре – Малый исследовательский модуль, который еще называется «Рассвет», поэтому на фото «Рассвет» пролетает над Байкалом на рассвете. Озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире, его глубина составляет 1642 м, и самое крупное озеро на планете по запасам пресной воды! Он настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полета МКС, только издалека и в боковой иллюминатор. Озеро со всех сторон окружено горными хребтами и сопками, что дает ему свое очарование. Тот, кто однажды побывал на Байкале, всегда будет вспоминать эти места с восторгом!", - такой пост 28 июля опубликовал у себя в «Твиттере» и «Инстаграме» российский космонавт Иван Вагнер.

Действительно, сделанная им фотография из космоса получилась завораживающей. Озеро Байкал вошло в кадр полностью, и видно, как во время рассвета в нем отражаются солнечные лучи. Повезло же космонавтам, которые могут полюбоваться таким зрелищем вживую! Неудивительно, что пользователи соцсетей уже оценили снимок. Пост набирает десятки лайков и репостов.

«Красиво!», «Живи на Байкале», «Сюрреалистический», - оставляют комментарии под фотографией россияне.

Напомним, сейчас космонавт-испытатель Иван Вагнер находится на Международной космической станции. В полете, (кстати, своем первом) он с 9 апреля 2020 года, то есть уже 109 дней. Он уже не раз публиковал у себя в соцсетях фотографии Земли, сделанные из космоса – Дальний Восток, Сибирь, даже вулкан Килиманджаро в Африке, а теперь запечатлел и Байкал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Иркутский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублей
Медучреждения, оборудованные под коронавирусные госпитали в Иркутске, возвращаются к обычной работе
По следам мамонтов пройдет четвертая экспедиция «Комсомолки»
«Ростелеком» в Иркутской области подключил к бесплатному интернету 151 малое поселение
Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублей
Лжебанкиры обманули врача и преподавателя вуза в Иркутске на 340 тысяч рублей
Назначена исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области
Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской области
Число зараженных коронавирусом в Иркутской области превысило 13 тысяч
Водитель из Иркутской области оплатил штраф, чтобы избежать наказания
Убийство 17-летней давности раскрыли в Иркутской области
Ребенок не пострадал в крупном ДТП в Усольском районе благодаря детскому креслу
Липовые кредиты оформлял банкир в Иркутске
Авиасообщение Иркутска с Киренском станет доступнее
Более 20 нарушителей, которые объезжают пробки по обочине, поймали иркутские инспекторы ГИБДД
По следам мамонтов пройдет четвертая экспедиция «Комсомолки»
Сарайский пляж на Ольхоне готов принимать гостей
Роспотребнадзор назвал опасные для купания места на Байкале
Директор агентства недвижимости из Ангарска похитила у клиентов 16 миллионов
Еще три пациента умерли от коронавируса в Иркутской области
Еще 162 жителя Иркутской области заразились коронавирусом
Движение по Ушаковскому мосту в Иркутске откроют 27 июля
Суперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане
Коммунальную аварию в Черемховском районе устранили спустя сутки
Более 10 нелегалов вычислили во время рейда в Иркутском районе
Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области
Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июля
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты
Шестиклассник из Бурятии, который спас на пожаре четверых детей, получил награду