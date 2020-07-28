"Рассвет над Байкалом": космонавт Иван Вагнер опубликовал фотографию озера, сделанную с МКС

"Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре – Малый исследовательский модуль, который еще называется «Рассвет», поэтому на фото «Рассвет» пролетает над Байкалом на рассвете. Озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире, его глубина составляет 1642 м, и самое крупное озеро на планете по запасам пресной воды! Он настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полета МКС, только издалека и в боковой иллюминатор. Озеро со всех сторон окружено горными хребтами и сопками, что дает ему свое очарование. Тот, кто однажды побывал на Байкале, всегда будет вспоминать эти места с восторгом!", - такой пост 28 июля опубликовал у себя в «Твиттере» и «Инстаграме» российский космонавт Иван Вагнер.

Действительно, сделанная им фотография из космоса получилась завораживающей. Озеро Байкал вошло в кадр полностью, и видно, как во время рассвета в нем отражаются солнечные лучи. Повезло же космонавтам, которые могут полюбоваться таким зрелищем вживую! Неудивительно, что пользователи соцсетей уже оценили снимок. Пост набирает десятки лайков и репостов.

«Красиво!», «Живи на Байкале», «Сюрреалистический», - оставляют комментарии под фотографией россияне.

Напомним, сейчас космонавт-испытатель Иван Вагнер находится на Международной космической станции. В полете, (кстати, своем первом) он с 9 апреля 2020 года, то есть уже 109 дней. Он уже не раз публиковал у себя в соцсетях фотографии Земли, сделанные из космоса – Дальний Восток, Сибирь, даже вулкан Килиманджаро в Африке, а теперь запечатлел и Байкал.