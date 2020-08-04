Сибирячка, спасая деньги от мошенников, отдала им же 1 млн рублей

Мошенники продолжают обманывать доверчивых сибиряков по своим любимым схемам. На днях они позвонили 42-летней работнице крупного сельхозпредприятия из Усольского района под видом работников службы безопасности банка. Дальше все по классике. Они начали рассказывать женщине, что аферисты якобы пытаются снять с ее карты деньги и предложили перевести все накопления на резервный счет.

Сибирячка в панике поверила звонившему, даже не подозревая, что сейчас как раз разговаривает с мошенником. Когда она перевела деньги, преступники, поняв, что поймали «золотую рыбку» продолжили свою игру и предложили женщине помочь изобличить афериста, которым якобы является один из сотрудников банка. Для этого усольчанке требовалось лишь сохранить конфиденциальность совершения операций.

- Три дня женщина перечисляла деньги на различные счета аферистов и даже использовала для этого кредитную карту, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За это время она перевела 976 тысяч рублей. Мошенники оставили ее в покое только когда у нее закончились все деньги. После этого, они просто перестали отвечать на звонки. Тогда обманутая женщина пошла в полицию. Сейчас мы проводим проверку.

Добавим, что полиция уже не раз предупреждала доверчивых жителей Иркутской области о том, что одна из самых излюбленных схем аферистов – это как раз та, по которой они представляются сотрудниками банка и рассказывают одну и ту же легенду: «На вас пытаются оформить кредит, вам срочно нужно перевести деньги с карты на резервный счет. Если вам поступил подобный звонок, нужно бросить трубку и сразу сообщить в полицию.