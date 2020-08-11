Сотрудники ДПС в Иркутске спасли малыша, который обварился кипятком

Андрей Филиппов (слева) и Виталий Копылов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Помогите отвезти малыша в больницу! - подскочила иркутянка Наталья Каменева к экипажу ДПС, стоявшему возле плотины ГЭС.

Дело было около 19 часов 10 августа, час-пик, горожане едут с работы. В сторону Ивано-Матренинской больницы через пробки не прорваться! А счет идет на минуты. У малыша - серьезный ожог.

- Годовалый сын опрокинул на себя кружку с кипятком, обварил 15% тела, - сдерживая слезы, рассказывает «КП»-Иркутск его мама Виктория Подпругина.

Срочно к врачу! Скорую вызывать не стали, бросились за помощью к соседке Наталье Каменевой. Она согласилась быстро отвезти семью. И она же попросила о помощи дорожных полицейских. И они, разумеется, не отказали!

- Мы проехали полгорода до Ивано-Матренинской очень быстро, без остановок, но нас отправили в Кировскую больницу, - говорит Наталья. – Сотрудники ДПС снова сопроводили нас, доехали за несколько минут! Спасибо им огромное! Ребенка положили в больницу, оказали первую помощь.

Сейчас малыш на лечении, его мама говорит, что в палате проведут точно не меньше недели. Но чувствует себя лучше.

- На перевязки вот ходим, уже начинает бегать, - облегченно вздыхает Виктория. - Ребята из ДПС - молодцы, не знаем, как благодарить….

Сами полицейские, когда Наталья спросила их имена, чтобы потом снова сказать спасибо, лишь скромно ответили: «Да что вы! Это наша работа». Об этой истории она написала в соцсетях, и о героях все-таки узнали.

- Это лейтенант полиции Андрей Филиппов и младший лейтенант Виталий Копылов, - сказали в ГУ МВД по Иркутской области.

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