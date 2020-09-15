Трое иркутян спасли автомобилиста из горящей машины

очевидцам пришлось разбить окно в машине, чтобы спасти водителя. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

То, как Тойота Королла, съехала с дороги и наехала на бордюр, иркутянин Антон Бебякин увидел, проезжая перекресток улиц Академическая и Старокузьмихинская. Скорее всего, водитель японского авто, попавшего в ДТП, начал сильно газовать, чтобы съехать обратно на асфальт. Двигатель Тойоты не выдержал, и внезапно загорелся. Из-под капота пошел густой черный дым. Владелец же японки из салона почему-то не выходил. Антон остановился, и бросился на помощь.

Двигатель в машине загорелся неожиданно для водителя. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Подбегаю, и вижу, что салон Короллы наполняется дымом, - рассказывает Антон Бебякин. - Внутри за рулем, не двигаясь, сидел водитель. Скорее всего, он надышался дымом и начал терять сознание. Я дергая дверь, а она заблокирована. Сбегал к своей машине, и достал огнетушитель. Затем разбил им стекло в Тойоте. Тут подбежали еще двое парней. Вместе мы вытащили водителя наружу.

Антон Бебякин первым пришел на помощь водителю. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Машину пострадавшего, которого передали подоспевшим медикам, затушил один из очевидцев, который помогал Антону. Обоих неравнодушных мужчин теперь планирует поощрить руководство регионального МЧС.

- Антона мы нашли через соцсети, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Второго мужчину зовут Денис. Сейчас мы просим откликнуться третьего очевидца, чтобы также отметить его поступок.